En lo que va del 2021 las transacciones de usuarios peruanos en la plataforma Buda.com alcanzaron los US$ 70 millones, cifra superior a los US$ 19.5 millones registrada en el 2020, señaló el country manager de Buda.com, Carlos Bernos.

Las transacciones del 2021 reflejaron un aumento de 258% respecto al 2020 y de 1,421% en comparación al 2019 (US$ 4.6 millones). “El mercado peruano todavía no llega a todo su potencial, aún hay mucho margen de crecimiento. Esta notoria mejoría en las cifras de Buda da indicio de lo que está sucediendo en el mercado en general”, manifestó.

Respecto a la segmentación por criptomonedas, dijo que es el bitcóin el que ocupa el 70% de las compras y ventas, seguido por el ether (19%) y ya, en menor medida, el bitcóin cash, la litecoin y la stablecoin USDC.

Asimismo, mencionó que los trimestres han tenido desempeños no tan dispares en cuanto a transacciones, y que el mes pico fue febrero (con US$ 9.4 millones), mientras que el mes con menor volumen transado fue julio, explicado en parte por la coyuntura política.

“A lo largo del año sucedieron muchos hitos de importancia vinculados al precio de criptomonedas como el bitcóin. Se tuvo un primer trimestre muy fuerte, marcado por la inversión de US$ 1,500 millones por parte de Tesla, y posteriormente hubieron otros hechos como la adopción de moneda de curso legal en El Salvador, o la nueva ETF de futuros del bitcóin”, explicó.

Agregó que el tema político pudo haber afectado las inversiones en criptomonedas, pues en el mes de julio se marcó el nivel más bajo en cuanto a volumen de transacciones en la plataforma, lo que fue una reacción natural ante la incertidumbre.

Bernos señaló que se espera cerrar el año con US$ 73 millones y que las perspectivas para el siguiente año es que las transacciones continúen creciendo y alcancen los US$ 100 millones, siguiendo la trayectoria de otros mercados de la región.

“Mercados como el chileno, a través de Buda, hicieron transacciones por US$ 204 millones en el 2020 y en lo que va del 2021 está cerca de superar los US$ 1,300 millones. Esto muestra que otros países con características similares como Perú tienen ese potencial de crecimiento”, manifestó.

Perfil del inversionista peruano

Según Bernos, la edad promedio del cliente peruano es de 35 años, y son principalmente hombres (80%) los que optan por las monedas digitales.

Su lugar de residencia principalmente es Lima (65%), seguido por Arequipa (9%) y, en menor medida, Cusco o Áncash con porcentajes de alrededor de 3%. “A nivel de distritos en Lima, el mayor volumen de operaciones en dólares proviene de Santiago de Surco”, dijo a Gestión.pe.

Por otro lado, el ticket promedio de las transacciones está en el rango de US$ 120 y US$ 451 en lo que va del 2021. “Se opta por comprar fracciones de bitcóin, para lo cual no necesitas grandes cantidades de dinero”, manifestó.

Bernos mencionó que el inversionista peruano tiene tendencia rápida a comprar más cuando el precio de estos activos está al alza y, de la misma forma, aumenta sus ventas cuando este empiezan a caer.

“Es por ello que los meses en los que se intensificó las ventas fue en la segunda quincena de mayo hacia junio. En contraste, entre agosto y octubre se intensificaron las compras. Todo esto vinculado al precio del bitcóin”, manifestó.

Añadió que si bien las criptomonedas se pueden usar en transacciones, en el Perú la gran mayoría la utilizan como mecanismo de inversión; es decir, en busca de una rentabilidad a través de movimientos en su precio.

Por su parte, el profesor de Finanzas de la Universidad del Pacífico (UP), Walter Bazán, dijo que los inversionistas en Perú no deberían alejarse mucho del estereotipo del que compra las monedas digitales en otros países.

“El grueso del porcentaje de los inversionistas minoritarios son principalmente hombres jóvenes y educados, con conocimientos básicos de finanzas, que optan por los activos más líquidos como el bitcóin, litecoin o ether. Los niveles más altos de ingresos y educación están relacionados con tomar estos activos, y esto no debería alejarse del caso peruano”, manifestó.

Dato

Hasta agosto del 2021 Buda.com ofrecía cuatro criptomonedas, siendo estás bitcoin, ether (moneda de la plataforma Ethereum), litecoin y bitcóin cash. Luego de ello se agregó a USDC.