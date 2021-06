En YouTube abundan los tutoriales sobre cómo se puede minar criptomonedas, que consiste en poner a trabajar a su computadora en la red blockchain para generar nuevas divisas virtuales, a cambio de una recompensa. En Perú hubo iniciativas que no llegaron a consolidarse, siendo el principal escollo el costo de la electricidad, que hace a la actividad poco rentable.

Entre el 2018 y 2019, Víctor Egoávil fundó la granja (conjunto de computadoras) de minería SwamMining en Perú, luego de aprender del tema en Vancouver, Canadá. Apuntó a trabajar de manera oficial, ya que desde el 2016 en el país hubo un boom de granjas ilegales con hasta mil máquinas trabajando.

“Tuve operaciones con 50 máquinas Asic, y unas 36 GPU que minaban bitcóin, ethereum y ethereum classic. Traté de levantar inversión para hacerlo de manera masiva como se hace en el extranjero, pero como se consume mucha energía, me fue complicado conseguir contratos directamente con las generadoras”, explica.

No le fue sencillo llegar a las hidroeléctricas, porque manejaban contratos mucho más grandes y con plazos de 6 a 8 años. Desde entonces, ninguna empresa grande ha podido operar oficialmente en Perú. Sin embargo, cree que el país tiene potencial para hacer la criptominería en la región, porque hay 13 hidroeléctricas y tenemos exceso de energía.

Por su lado, José Ravines, gerente general de Invenio Consultora, apunta que es incipiente el desarrollo de minería de datos en Perú, y eso hace que no se aparezca en el mapa mundial. Cree que esto puede ser visto de dos maneras, como una gran oportunidad, o como un gran fracaso.

China destaca en la criptominería con más del 60% de operaciones en el mundo, aunque ha puesto en marcha una prohibición, y las empresas migrarían a Estados Unidos, otra de las potencias. “Dentro de los diez países más importantes en la minería de datos está Venezuela, por un factor particular respecto al bajo costo de su electricidad”, añade.

Para Ravines son tres factores que hacen un destino atractivo para la minería de criptomonedas. Uno es el precio de la electricidad, porque la potencia computacional requiere una fuerte carga para funcionar. El segundo factor es la temperatura de la zona, que también influye en el estado de las máquinas y el uso de aire acondicionado incrementaría la inversión.

Y por último está la regulación, “es decir, qué tan amigable se muestra el Estado con su normativa respeto a las criptomonedas”.

Alternativas

Stamping.io es una empresa peruana que trabaja con blockchain, la tecnología de las criptomonedas pero aplicada a las empresas. Su CEO, José Zárate, acota que el gobierno peruano podría hacer un plan de fomento energético para crear granjas de minería de datos.

“Trabajar con paneles solares, o que el exceso energético de una operación minera se consuma en granjas. Porque si una persona usa la corriente eléctrica de su casa, de la red Luz del Sur, probablemente termine más endeudado que como empezó”, afirma.

¿Qué se necesita para minar?

Víctor Egoávil, que actualmente es CEO de la casa de exchange peruana AgenteBTC, cuenta que las máquinas que se utilizan para minado son dos: una es la Asic, cuyo distribuidor en Bitmain, y es una caja con un tablero de siete filas, cada una con 30 CPU, y solo sirve para minar. Se enchufa a la corriente, y la configuración se hace a partir de Internet.

Otra es la GPU, que es una tarjeta gráfica de video que no funciona sola, sino que se tiene que ensamblar al motherboard (placa madre). A esto se le conoce como Rig de minería. En ambos casos la inversión es de alrededor de US$ 3,600.

La diferencia de un Ring de minería y una Asic es el hash power, que es el poder que genera cada máquina. La primera puede dar hasta 660 MH/s y consume 1800 W, y la ASIC en promedio da 14.5 TH/s y consume 1365 W.

Además, el Rig puede minar diferentes criptomonedas, y las Asic solo mina para lo que venga configurado, puede ser para bitcóin o ethereum. Cabe indicar que ethereum es más rentable para este caso de minados individuales.

En cuanto a la ganancia que se puede recibir por el criptominado, Egoávil refiere que un GPU puede generar alrededor de US$ 18 como máximo por día, pero el gasto de energía es aproximadamente US$ 15, así que la ganancia asciende a US$ 3.

La Asic puede generar hasta US$ 25 por día, y el precio de la energía es de US$ 15, por lo que la ganancia podría llegar a US$ 10 diarios. “En ambos casos, una sola persona puede gestionar mil máquinas, y se necesita un software para centralizar todo”, puntualiza.