El empleo en el Perú es uno de los más golpeados con la crisis provocada por el covid-19. Muestra de ello es que en el segundo trimestre se perdieron 6.7 millones de puestos de trabajo como consecuencia de las medidas de confinamiento y de parálisis de la economía.

Sin embargo, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, afirmó que esta caída de la población económicamente activa (PEA) ocupada ya comenzó a revertirse. Luego de que en el segundo trimestre la pérdida de empleos mencionada significó una contracción de 39.5%, en el tercer trimestre se observa una desaceleración de la caída y cerraría con una tasa de -14%.

Es decir, luego de tener una PEA ocupada de 10.7 millones de personas entre abril y junio, en el periodo julio-setiembre subiría a 14.8 millones. Sin embargo aún será menor que hace un año en que era de 17.2 millones.

Según Velarde, la situación mejorará en el cuarto trimestre, pues la contracción de la PEA ocupada sería de solo 1.8%, lo que significará que habrá 17.1 millones de personas con empleo, aunque aun menor que los 17.4 millones del mismo periodo del 2019.

Así, la tendencia estimada por el BCR muestra que en el primer trimestre del 2021, ya se tendría un número de personas con empleo incluso superior a la que se tenía al cierre del 2019, previo a la pandemia.

En el verano del próximo año se tendría un crecimiento de la PEA ocupada de 3.1%. Es decir, se estima que haya 17 millones de personas con empleo, que es superior a los 16.5 millones que se tuvo en el primer trimestre de este año, donde está incluido marzo en que se inició las medidas confinamiento, pero además es mayor a los 16.8 millones que se tenía en el verano del 2019.

Factor “seguro de desempleo”

Para el presidente del BCR esta recuperación del empleo en el país “no es de sorprender", pues afirmó que hay un factor clave que incide en este comportamiento del mercado laboral: en el Perú no hay seguro de desempleo.

“Al no haber seguro de desempleo la gente tiene que buscarse algún ingreso, algún tipo de sustento y eso hace, obligadamente, que tengan que salir a buscar el sustento a las calles”, dijo ante la Comisión de Presupuesto del Congreso.

Es por ello que considera que si hubiera un seguro de desempleo en el país, probablemente las cifras de la población empleada sería bastante menor. “Como no hay en el Perú, sencillamente, no puedes darte el lujo de no trabajar”, añadió.

Recuperación de la economía

Velarde afirmó que tras la fuerte caída de la economía en el segundo trimestre del año, en que la contracción fue de 30.2%, en el mes de julio que ya tiene datos cerrados, se muestra que el nivel del retroceso se ha moderado y está a niveles de otros países.

“En julio el comportamiento de la economía peruana es más parecido al resto de países con una caída de 11.7%. La diferencia con otros países fue qué tan rígida fue la medida de confinamiento”, dijo el presidente del BCR.