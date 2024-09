¿Cómo analiza la sensibilidad de los inversionistas respecto del Perú en las reuniones que sostuvieron en el roadshow de inPERU?

Muchas veces somos internamente más críticos y nos vemos no tan bien como nos ve el resto del mundo. Muchas veces nos preocupamos por una serie de indicadores con justa razón, pero que, en verdad, cuando los comparamos con la región o con nuestros pares, con quienes competimos por la inversión, estamos mucho mejor. En general lo que veo es mucho interés en invertir y tranquilidad por la situación del Perú en términos macroeconómicos.

El MEF proyecta, en el marco macroeconómico multianual, un crecimiento promedio anual de 3% hasta el 2028. ¿Esa baja tasa deja puede atraer a los inversionistas?

Sí, porque es una tasa de crecimiento promedio donde hay algunos sectores que pueden crecer bastante más y otros, un poco menos. Eso es lo primero, y lo segundo es que, si logramos atraer más inversión extranjera y desarrollar algunos de los megaproyectos mineros o de infraestructura que necesitamos, el crecimiento a partir del 2026 debería ser mayor al 3%, entre 4% y 5%, y por qué no apuntar a crecer a tasas de 6% a partir del 2026 o 2027. Estoy suponiendo que el próximo presidente va a hacer un gobierno que no genere tantas distorsiones, y también se necesita una coordinación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, no un enfrentamiento, para generar inversión extranjera y para, en trabajo coordinado, reforzar nuestro modelo económico.

Cordinación entre Congreso y Ejecutivo para reforzar modelo económico, plantea Carrera.

Empresas reactivan planes de inversión

Pero hoy, ¿cuál es el diagnóstico del financiamiento a corporaciones, pues el BCR reporta un crecimiento tibio hasta julio, e incluso se contrajo en los primeros meses del año?

Recordemos que, a raíz de la pandemia, se hizo y con mucho éxito el programa Reactiva Perú, créditos que las empresas han ido cancelando (lo que reduce el saldo financiado). Igual es innegable que venimos de un 2023, año recesivo. Esos dos factores explican el poco dinamismo del financiamiento corporativo hasta abril o mayo del presente año, pero a partir de junio hemos tenido una muy buena temporada de pesca que ha ayudado al crecimiento en las colocaciones de crédito corporativo.

¿Y en los otros sectores?

Se financia mucho capital de trabajo para para la pesca y se vienen buenas campañas en muchos cultivos de agroexportación, mientras que el sector minero, que generalmente no toma tantos créditos, tendrá un muy buen año, con lo cual las perspectivas de crecimiento de 3% este año seguramente se van a cumplir y el crecimiento de créditos en el segundo semestre va a ser bastante mejor que en el primero. Hemos tenido dos o tres años de poca inversión y de poco financiamiento a la inversión, pero a partir de mayo o junio de este año empezamos a ver cada vez más a las empresas animándose a renovar flota, maquinaria y ampliaciones de plantas. Estamos empezando a notar una reactivación en todo el plan de inversiones de las compañías.

Cautela de las compañías en el 2025

¿Y eso no sería algo contradictorio con el hecho de que el 2025 será año preelectoral, con más de 30 candidaturas presidenciales que van a generar mucha confusión?

Es probable que hacia el segundo semestre del próximo año, algunas empresas vuelvan a ser más cautas y retomen la cautela en vista de que se acerca el año electoral; pero por otro lado las empresas también empiezan a notar que puede haber un muy buen retorno del Senado, algo que podría añadir mucha estabilidad al país, independientemente del presidente que salga elegido. Un senado juicioso puede ayudar mucho a la estabilidad política.

