El banco británico Barclays espera que las emisiones de deuda soberana por parte de Chile y Perú “sigan siendo altas” en el 2022, con el país sureño emitiendo bonos por alrededor de US$ 10,000 millones y el Perú cerca de US$ 6,000 millones.

América Latina dominará la oferta neta de nueva deuda soberana en el 2022, dadas las relativamente pocas amortizaciones en comparación con años anteriores, según analistas de Barclays, incluidos Andreas Kolbe y Sebastian Vargas.

“Aunque nuestros pronósticos de oferta bruta en América Latina no son especialmente altos en comparación con los volúmenes de emisión de la región en los últimos años, es probable que la región domine las nuevas emisiones en términos netos en el 2022″, escribieron en una nota para clientes.

Esto subraya el hecho de que la región tiene menores reembolsos de capital el próximo año en comparación con otras regiones y frente a años anteriores.

Las amortizaciones de capital de América Latina estarán un poco por encima de los US$ 3,000 millones el próximo año, con Guatemala (US$ 700 millones) y Bolivia (US$ 500 millones) entre los mayores vencimientos para el 2022 en la región.

Los pagos de cupones también son relativamente bajos en la región, luego de las reestructuraciones de deuda de Argentina y Ecuador en el 2020 con flujos de efectivo retroactivos.

Es probable que alrededor de US$ 20,000 millones de los US$ 25,000 millones-US$ 30,000 millones de emisión global neta de mercados emergentes provengan de América Latina el próximo año.

Barclays espera una menor emisión por parte de México el próximo año, de alrededor de US$ 4,000 millones. El Gobierno mexicano ya bajó su techo de emisión de años anteriores.

Después de la asignación especial de derechos de giro del FMI, México ya compró US$ 7,000 millones al banco central para pagar la deuda en dólares hasta el 2022.

Es poco probable que la emisión en el 2021 de todos los mercados emergentes establezca un récord, en tanto la oferta alcanzará entre US$ 175,000 millones y US$ 180,000 millones este año.

Las expectativas para la emisión en el 2021 respaldan la recomendación de ‘sobreponderación’ de Barclays para México y las recomendaciones de ‘infraponderación’ para Chile y Perú.

Asimismo, la demanda de valores con impacto Ambiental, Social y de Gobernanza (ASG) se mantendrá fuerte hasta finales del 2021. Por lo tanto, Barclays espera que la proporción de nuevas emisiones de ASG crezca en el 2022.

En ese sentido, se espera que emisores como Chile, Perú e Indonesia continúen activos en la emisión de bonos ASG.