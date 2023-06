La propuesta para la reforma del sistema de pensiones, recogida en un dictamen aprobado por la Comisión de Economía del Congreso , aguarda su inclusión en la agenda del Pleno del Legislativo

“La propuesta es crear cuentas de capitalización individual para el ahorro previsional de todos los peruanos, sin olvidar el carácter solidario que debe tener el Estado; para lo que se creará un fondo para que todos los trabajadores alcancen al menos una pensión mínima al jubilarse (Fonsol)”, dijo la presidenta de esa comisión parlamentaria, Rosario Barbarán.

“No importa si hiciste un aporte bajito (al sistema de pensiones), si te esforzaste para poder aportar, el Estado te va a cubrir para que tengas una pensión mínima”, dijo a Canal N.

¿Cómo se asegurará una pensión mínima para los afiliados?

El dictamen de la Comisión propone la creación de un Fondo Solidario (Fonsol), que será administrado por el Estado y se compondrá de un punto porcentual del IGV que pagan las empresas, así como de otros aportes que el fisco determine. Este sistema permitirá que los afiliados cuyos aportes no alcancen para cubrir una pensión mínima, la obtengan.

El objetivo es que los peruanos no tengan una pensión irrisoria de S/ 200 o S/ 300, manifestó la legisladora.

¿Qué provocará en las AFP la competencia entrante?

Luego, se refirió a las condiciones de competencia que afrontarán las AFP con la reforma planteada por la comisión que preside: “Pero además es también decirles a las AFP que han fallado; que hoy ya no van a ser las únicas, que van a ingresar nueva competencia y que sus comisiones se van a ajustar a la realidad. No más comisiones abusivas, no más comisiones para que la gente pierda y ellas (las AFP) sigan ganando”.

La propuesta de reforma contempla que las comisiones que cobran las AFP tendrán un componente determinado y otro que variará según la rentabilidad que consigan por los fondos de los afiliados.

Barbarán resaltó también que los trabajadores informales serán incluidos en el sistema de pensiones, de forma voluntaria, en un esquema en que el Estado premiará a todos los informales que quieran asumir su pensión, con un aporte de dinero a su fondo.

El presidente de la consultora MC&F e IFEL, Enrique Díaz, sostuvo que los proyectos que plantea el Congreso para la reforma del sistema de pensiones no persiguen el fin esencial para los trabajadores, que es proveerles de una pensión suficiente para la jubilación.

Añadió a gestion.pe que la mayoría de trabajadores del país es informal, pero a ellos no apuntan las reformas propuestas. Ni siquiera se ha determinado qué institución, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) o el Ministerio de Trabajo, asumirá la supervisión de los aportes de los trabajadores que no están en la planilla de las empresas, expresó.





