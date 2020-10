El Banco Central de Reserva (BCR) señaló que en el mes de agosto la balanza comercial registró un superávit de US$ 321 millones.

Precisó que este es un resultado positivo por tercer mes consecutivo -luego de junio (US$ 586 millones) y julio (US$ 963 millones)- revirtiendo nuevamente los déficits registrados en abril (-US$ 495 millones) y mayo (-US$ 208 millones) de este año, cuando el país entro en cuarentena para evitar la propagación del COVID-19.

Precisó que el valor de las exportaciones fue de US$ 3,075 millones, de las cuales US$ 1,949 millones correspondieron a productos tradicionales.

Las exportaciones no tradicionales totalizaron US$ 1,117 millones, destacando la mayor comercialización de productos agropecuarios.

Por su parte, el valor de las importaciones totalizó US$ 2,753 millones en agosto, mayor en 1.2% respecto a julio, al aumentar principalmente las compras al exterior de bienes de capital.

En términos acumulados de doce meses, en agosto se registró un superávit comercial de US$ 5,254 millones, mayor al del mes previo (US$ 5,245 millones).