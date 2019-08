Brasil no pone en juego su soberanía si acepta la ayuda del G7 para combatir los incendios en la Amazonía, como sostiene el presidente Jair Bolsonaro, estima el cardenal peruano Pedro Barreto, uno de los impulsores clave del sínodo amazónico del Vaticano en octubre.

“Hay un despertar de la conciencia de la universalidad de la Amazonía, la importancia que tiene para el mundo, por tanto cerrarse a la experiencia de solidaridad no tiene ninguna cabida”, dijo el cardenal durante un encuentro con periodistas el miércoles en Lima.

Bolsonaro insiste en que su par francés, Emmanuel Macron, se retracte por acusarlo de “mentir” por “no respetar sus compromisos climáticos” y sostiene que el ofrecimiento de 20 millones de dólares del G7, integrado por las principales potencias occidentales y Japón, para combatir los incendios en realidad busca “comprar” la soberanía de Brasil.

“He leído que Bolsonaro aceptaría esta ayuda si el presidente Macron retira sus palabras. Aquí ya no se trata de retirar o no retirar palabras, se trata de buscar el bien común y está por encima de cualquier disputa entre personas”, agregó el también vicrepresidente de la Red Eclesial Panamazónica (Repam).

Como fuente de los contenidos que serán debatidos en el sínodo sobre la Amazonía entre el 6 y 26 de octubre en el Vaticano, la Repam consultó a unos 87.000 indígenas amazónicos sobre las principales amenazas a una de las regiones con mayor biodiversidad en el mundo.

En el sínodo participarán 250 obispos, unos 150 de los cuales provendrán de regiones amazónicas, y presentarán recomendaciones al papa Francisco, quien en su encíclica “Laudato si” (2015) denunció la explotación de la selva amazónica por parte de “enormes intereses económicos internacionales”.

- Defensa del sínodo -

En plena crisis internacional por los incendios en la Amazonía, el cardenal peruano también defendió el sínodo amazónico y descartó que interfiera con la soberanía de los países, pese a que el Ejecutivo brasileño ha criticado el evento católico alegando esos motivos.

En Bolivia se han quemado 1,2 millones de hectáreas de bosque, mientras en Brasil se registraron 83.329 focos de incendios, más de la mitad (52,1%) en la selva amazónica, desde enero hasta el martes a la tarde.Barreto, jesuita como el Papa, relató que la Iglesia católica realizó un encuentro en junio entre el secretario de Estado del Vaticano y los embajadores de los países con Amazonía para despejar cualquier preocupación por el sínodo. Brasil envió un representante.

“Expliqué lo (que hace) la Repam y que no tengan susto, que no se asusten porque la Iglesia no está en contra de la identidad de cada país, pero (busca) que los países que conforman la Amazonía tienen que estar muy unidos y claros en el respeto a la vida y a la Amazonía como bioma”, añadió.

Los países amazónicos son Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, así como el territorio de ultramar de la Guayana francesa.

No obstante, el cardenal mostró preocupación porque “indirectamente la posición del presidente Bolsonaro está indicando como que la iglesia no se meta en un territorio que le pertenece”."Esa es la visión que tenemos, no es oficial, pero aquí tenemos que decir con claridad que la Iglesia católica es universal, no tiene fronteras".

- Más sembradíos de soja -

En enero de 2018, el papa Francisco, de 82 años, visitó Puerto Maldonado, una localidad peruana rodeada de jungla amazónica, y ante miles de indígenas peruanos, brasileños y bolivianos denunció “la fuerte presión de los grandes intereses económicos que codician el petróleo, el gas, la madera, el oro y los monocultivos agroindustriales”.

Barreto advirtió que el discurso de Bolsonaro, defensor del impulso de la minería en la Amazonía y reticente a adjudicar más territorios a los indígenas, puede traer más problemas.

“Si Bolsonaro sigue hablando, va llegar un momento en que la población mundial y las autoridades mundiales le van a decir: ‘oye tu no eres dueño de la Amazonía, tu no puedes deforestar toda la Amazonía porque nos afectas a todos’”.

“Brasil es uno de los primeros exportadores de soja del mundo y con este incendio van a tener más campo de siembra. Y ahí va a afectar a poblaciones brasileñas por dinero. Pero el dinero no debe mandar, eso lo dice el papa”, agregó.

Barreto insiste en el mensaje del papa: “Hay gente que se llena las maletas y se van de la Amazonía; la iglesia se queda y se quedará hasta el final”.