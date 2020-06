La marca ‘Avocados from Peru’, iniciativa comunicacional que ha contribuido al incremento del consumo de palta (aguacate) peruana en el mundo, acaba de lanzar un nuevo recetario con 55 opciones diferentes para preparar este “versátil superalimento” en distintas ocasiones y momentos del día.

El recetario, disponible en inglés de forma gratuita en internet, lleva el nombre de “ Avocados in Bloom ” (paltas florecientes); y su lanzamiento coincide con la temporada alta en Estados Unidos para el consumo de paltas peruanas entre junio y setiembre.

Además de recetas para preparar snacks, ensaladas y platos de fondo con palta, el recetario electrónico incluye consejos que van desde cómo escoger y cortar una palta hasta divertidas maneras para servirla a los más pequeños del hogar.

Avocados from Peru, promovida por la Peruvian Avocado Commission (PAC) con sede en Washington, dijo en un comunicado que este nuevo e-cookbook es la creación de su presidente Xavier Equihua y la instagrammer y embajadora de la marca PAC, Colette Dike, “arquitecta y fuerza artística y culinaria” detrás de @fooddeco.

“’Avocados in Bloom’ es una fiesta para los sentidos, que atrae a omnívoros, flexitarianos, vegetarianos y veganos”, señala el comunicado.

“Desde batidos matutinos hasta bocadillos de medianoche, desde comidas elegantes para la cena hasta ingeniosas presentaciones para niños, cada aperitivo, plato principal, postre y bebida tiene un alto factor cautivador. Las recetas accesibles de Dike y sus ingeniosas técnicas de decoración significan que incluso cocineros novatos pueden impresionar a sus familiares y amigos”, agrega.