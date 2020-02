ATU: Tomará unos tres años fortalecer a empresas de transporte en Lima y Callao

En Lima y Callao, el grueso de las empresas de transporte pertenecen al tipo C, es decir, afilian a su flota y no tienen personal operativo en planilla (ver tabla). Por ello, la Autoridad del Transporte Urbano (ATU) de Lima y Callao estimó que le tomará tres años fortalecer a estas empresas para que pasen a un modelo donde tengan una flota propia y un buen gobierno corporativo. Ello con miras a que dejen de existir rutas autorizadas, y más bien, estas sean licitadas.

Para lograrlo, la ATU está analizando esquemas de financiamiento y de subsidios que se aplicarán según el tipo de empresa de transporte con el fin de reflotarlas.

“No podemos caer en errores como financiar a alguien que no está bien capacitado, que no tiene la noción de la operación del servicio, y por eso que dentro de nuestro lineamiento de política se encuentra el fortalecimiento de las empresas de transporte y es lo que vamos a hacer este año, en el aspecto empresarial y operacional”, señaló Julio César Chávez, director de Integración de la ATU.

Explicó que el financiamiento o subsidio irá en función al diagnóstico empresarial. “Estamos en ese proceso de cambio, por un lado los objetivos de eficiencia empresarial, racionalidad en las rutas, eficiencia en la operación y no perdiendo el objetivo en la renovación de flota”, remarcó.

Hay que recordar que la presidenta de la ATU, María Jara, refirió que durante este año se hará una revisión de los documentos de las empresas, además de cada vehículo in situ (que cumpla con las condiciones técnicas). A esto se sumará la revisión sobre cada uno de los recorridos porque actualmente “las rutas se cruzan o se superponen”.

Hoy existen más de 400 empresas de transporte en Lima y Callao, de las cuales solo el 5% están ya fortalecidas, estimó Chávez.

Financiamiento y subsidio

Ahora la ATU se encuentra evaluando al menos siete mecanismos de financiamiento o subsidio que se podrían aplicar a cada tipo de empresa de transporte en Lima y Callao (ver tabla).

Aunque aún no se ha definido cuál será la aplicación, Chávez indicó -a manera de ejemplo- que si una empresa de tipo A puede acceder a un financiamiento total de la flota, va a poder ser plausible de mejorar su flota; mientras que si es de tipo B, se podría subvencionar la flota con control de indicadores de eficiencia operacional.

Y si se trata de aquellas empresas de transporte de tipo C, como solo han afiliado flota, el funcionario señaló que se podría evaluar un servicio con subsidio a la tarifa: licitación calidad-precio.

“Estamos haciendo un estudio para ver de qué forma podemos dar un subsidio, si a través de la oferta -es decir, financiamiento de flota-, o directamente en la tarifa. Pero para ambas situaciones primero necesitamos tener el registro de todas las rutas verificadas. No podemos tener un subsidio sin saber cuánto recorren, cuál es la situación de la flota de todo el sistema. Recordemos que el sistema hoy tiene rutas licitadas y autorizadas, y por ley, la ATU va a pasar a todos como rutas licitadas”, señaló.

Corredores y Metropolitano

Jara señaló hace unos días que todavía Protransporte no ha sido absorbido por la ATU. Mientras esto no suceda, la autoridad de Lima y Callao no puede asumir la operación del Metropolitano y los cinco corredores complementarios. Como se recuerda (Gestión 11.02.2020), en una última reunión a inicios de este mes, con el Ministerio de Economía (MEF), no se logró finalizar esta acción porque no se presentó la información de manera adecuada. “Estimamos que en la quincena de marzo se concluya este proceso de fusión. A partir de ahí, nosotros como ya venimos trabajando con los distintos operadores de transporte, poder presentar a la ciudad los primeros ordenamientos viales”, señaló en Canal N.

La titular de la ATU explicó que en el caso del Metropolitano, se va a intervenir en la programación del servicio. En tanto, en los corredores complementarios, declaró que “no tiene sentido ingresar más buses en este momento, tal como están las cosas, si es que no se elimina la informalidad y no se reprograman los semáforos para generar tiempos de desplazamientos más rápidos y homogéneos”.

Accesibilidad

Chávez detalló que también existe una estrategia para la movilidad segura e inclusiva, Sistema Integral de Transpote para personas con discapacidad, las mujeres y población vulnerable.

Se capacitará y sensibilizará a los operadores, conductores y orientadores, además de los usuarios; se incorporarán elementos de accesibilidad en los planes de la ATU; se plantearán indicadores de calidad; se incluirá la accesibilidad en todo el ciclo de inversión en la infraestructura complementaria bajo competencia de la ATU (paraderos, bahías, intercambiadores, estaciones, entre otras).

Cifras

26%

del total de vehículos habilitados a febrero cuentan con menos de 16 asientos.

30%

del total de vehículos habilitados cuenta con más de 16 años de antigüedad.

7%

de los viajes en Lima y Callao (al 2019 ) se realizan en transporte de calidad.

Las Claves

Convenios. ATU ha firmado 16 convenios de colaboración con los alcaldes distritales.

Taxis. En las próximas semanas se prepublicará el reglamento para los taxis.

Recargas. En su momento, la presidenta de ATU indicó que se buscará “descentralizar” las recargas para que se realicen de forma virtual.