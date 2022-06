Hernán Ramos, gerente de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP), señaló que el Estado se excusa en procesos burocráticos para no realizar los pagos correspondientes a las clínicas privadas por haber atendido a asegurados del Seguro Integral de Salud (SIS) y Seguro Social de Salud (EsSalud).

“Las aseguradoras públicas no reconocen estas atenciones y aducen a procesos burocráticos. Por ejemplo, en el caso del SIS, aducen que como no tienen un Consejo Directivo, quién autoriza los gastos, y parece que no tienen prisa en ponerlo en funciones, no pueden aprobar los pagos para las entidades prestadoras”, señaló en una entrevista con RPP.

“Entonces, quieren escudarse en la Ley para exonerarse de la responsabilidad sobre los asegurados”, agrega Ramos.

Cabe mencionar que, en el país hay alrededor de 8,500 establecimientos de salud tipo clínicas, las cuales tienen la obligación de atender a los pacientes en estado de emergencia así no cuenten con un seguro privado. De no cumplir con esto disposición, Susalud puede multar a las clínicas con hasta 300 UIT.

Por otro lado, Hernán Ramos señala que de todas las personas que se atienden en el sector salud, el 40% decide hacerlo en una farmacia, el 20% en un hospital público y el 15% en un servicio de salud privado.

No obstante, en el caso de cirugías, el 25% de las cirugías mayores realiza en clínicas privadas, ya sea por no tener cita oportuna, por no tener acceso o los insumos, las personas deciden buscar el servicio privado por sobre el público.

En ese sentido, “el 70% del gasto de bolsillo, S/ 11,000 millones, pertenece a asegurados del SIS y Essalud, los cuales tienen que recurrir a clínicas privadas o farmacias, por que no cuentan con la prestación a tiempo ni los medicamentos en los hospitales públicos”.

Ramos sostiene que el 98% de las personas en este país están aseguradas en el SIS, 24 millones aproximadamente; pero este tiene un presupuesto promedio de solo S/ 95 por persona al año.

“Es lógico que con este monto no se va a poder cubrir las atenciones de los asegurados, y lo que esta sucediendo en la practica es que las personas se ven forzadas de comprar medicamentos e insumos en el sector privado para poder atenderse, pagando de su bolsillo o ya sea buscando establecimientos de salud privados”, finaliza.