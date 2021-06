Ante el avance de los casos de COVID en la región de Arequipa, el Ejecutivo anunció -el último miércoles- que se ha dispuesto un cerco epidemiológico en dicha región ante la crisis sanitaria que atraviesa por la pandemia de la COVID-19, que ha motivado que seis provincias se encuentren en riesgo extremo.

El cerco epidemiológico se centrará en tratar de controlar la movilidad a nivel de transporte, tanto aéreo como terrestre.

Ante ello la Cámara Regional de Turismo de Arequipa (Caretur) pidió que -en la medida de lo posible- se evite cerrar completamente la región para impedir la reactivación del sector que continúa con los estregados de la primera ola del COVID.

Walter Bustamante, presidente de la Caretur, explicó que además del turismo y otros sectores económicos se verán afectados.

“Ahora tenemos al 35% de los hoteles -de la Ciudad Blanca- quebrados; al 60% de las agencias de viajes en la misma situación y los restaurantes también han quebrado en 50%. Con esta decisión, estos porcentajes van a crecer mucho más, dejando a muchos sin trabajo”, detalló a Gestión.

Dijo que -en esa línea- la paralización del sector ha generado que prácticamente el 100% de los guías turísticos se queden sin trabajo.

“No hay turistas extranjeros, que son los que más gastan. Son poquísimos los turistas extranjeros que han llegado a la ciudad. A lo mucho llegan 10 y ya no más. En promedio, arribaban a Arequipa -hasta antes del COVID- entre 300,000 a 400,000 turistas extranjeros al año, pero ahora estamos reducidos en 5%”, mencionó.

Una alternativa para reactivar el sector ha sido la reducción de los precios de los paquetes turísticos y servicios alrededor del sector.

Así -por ejemplo- los precios de los hoteles han bajado de S/ 70 a S/ 40 por noche.

Igual pasa con los restaurantes cuyos precios se han reducido en 50%. “Pese a ello, los hoteles están vacíos”, anotó.

“Lo que pedimos es que se evite cerrar completamente la región y que se permita el ingreso de turistas para que los empresarios, que en su mayoría son mypes y pymes no sigan con pérdidas y dejando sin puestos de trabajo a miles de personas ya no que no hay recursos para pagar sueldos”, puntualizó.

VIDEO RECOMENDADO: