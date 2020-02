Las exportaciones de arándanos peruanos continúan creciendo a doble dígito y en el 2019 han colocado al país como el principal proveedor de este fruto en el mundo, dejando atrás a Chile. Debido al incremento de la producción, el precio promedio en el mercado internacional se encuentra en descenso desde el 2014, sin embargo, su cultivo continúa siendo rentable.

El 2013 fue el último año en el que el precio promedio de exportación de este producto se incrementó (+16%), al cotizarse en US$ 11.25 el kg. Al año siguiente registró una caída de 6%, y esta continuó en los años 2015 (-11%), 2016 (-5%), 2017 (-5%), 2018 (-10%) y 2019 (-11%).

Es así que los arándanos que en el 2013 se comercializaban a US$ 11.25 el kilogramo, en el 2019 se cotizaban en promedio a US$ 6.65 por kg.

La tendencia a la baja continúa en enero de este año. De acuerdo con un reporte del Minagri, el precio promedio de la tonelada de arándanos en el primer mes del 2020 fue de US$ 5,344 por tonelada, es decir 5% menos que en el mismo mes del año 2019.

El director General de Seguimiento y Evaluación de Políticas del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), Christian Garay Torres, explicó que el gran crecimiento de la oferta a nivel internacional ha generado presión sobre los precios.

“Eso no significa que esos precios más bajos no sean atractivos para los productores. Contamos con una ventana favorable: los principales mercados consumidores de arándanos han sido cubiertos de manera importante por el Perú, sobre todo durante esas ventanas estacionales en las que Chile, Estados Unidos, España y Canadá no lo están haciendo”, indicó a Gestion.pe.

Según señaló, en el mercado estadounidense, los arándanos peruanos obtienen un precio superior al de Chile. La ventana de estacionalidad de la que goza, al comercializarse principalmente entre setiembre y diciembre, le garantiza una mayor rentabilidad.

“Se está reduciendo el precio, pero eso no genera todavía un problema de rentabilidad en los cultivos. El precio de exportación es de US$ 5.20 en promedio. Estamos hablando de una rentabilidad de casi el 50%”, comentó Garay.

En el 2019, las exportaciones peruanas de arándanos crecieron 48%, gracias al incremento de los cultivos de este fruto, que prácticamente se duplicaron en aquel año. Según el Minagri, del 2018 al 2019, los cultivos nacionales pasaron de 5,500 hectáreas a casi 9,500 hectáreas. Para el 2020, Garay proyecta que se contabilicen 12,500 hectáreas.

Las regiones en las que más ha crecido este cultivo son La Libertad, donde pasaron de 4,000 a 7,000 hectáreas de un año a otro; y Lambayeque, que pasó de 580 hectáreas a 1,500.

“Hay espacio de crecimiento. Esperamos un crecimiento de 12 a 13% de las exportaciones este año. Estamos viendo que la demanda del arándano peruano está creciendo más en los países asiáticos, con tasas que en los últimos cinco años rondan el 40%, como en el caso de China. El crecimiento de las exportaciones de arándano va a continuar y este va a ser el primer producto peruano de agroexportación que supere los US$ 1,000 millones en el 2020”, agregó el funcionario.