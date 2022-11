Daniel Sandoval, gerente general de la consultora Fluctuante (experta en análisis de mercado sobre el sector agro), comentó a Gestión que este año el precio promedio en puerto de embarque dos productos ‘estrellas’ como del arándano y las paltas retrocedieron en relación al 2021

“A pesar de que el Perú está teniendo muy buenas exportaciones de arándanos, alrededor de US$ 1,100 millones aproximadamente de enero a octubre 2022, respecto a su precio ha retrocedido. Ya que estamos hablando de que el kilogramo de arándano está costando (en puerto de embarque) entre US$ 5.47 a US$ 5.33 cuando el año pasado estaba en ratio de US$ 6 a US$ 6.10″, detalló.

Lo mismo pasó con la palta. En este caso su precio cayó por la fuerte competencia en mercados internacionales ya que Perú no es el único país que lo produce, sino también países de Europa y México. En concreto, retrocedió entre US$ 1.60 a US$ 1.68 por kilogramo, lo que implica una caída de 14% en relación al primer semestre de 2021.

“Lo que nos salvó -ciertamente- es que se restringió el ingreso de la palta mexicana a Estados Unidos, por lo que los productores peruanos aprovecharon esta situación. Sino el precio hubiera caída más. Muchos de los exportadores de palta han tenido que rematar sus productos, en algunos casos hemos visto que las paltas han sido regaladas en el exterior”, comentó el especialista.

Una situación distinta -en cambio- pasó con el café peruano. Si bien este es un producto tradicional, su desempeño durante el año (su valor en exportaciones) repuntó en 108% de enero a octubre mientras que kilogramos creció en 56%. “Si la variación en FOB es mayor a la variación kilogramos tenemos una apreciación en precios. Cosa que no está ocurriendo con otros productos estrellas”, agregó.

Este resultado generó que este año tanto la uva como el arándano se disputen a segunda posición de los productos que más se exportó y en el tercer lugar se ubique el café peruano (que si bien es un producto tradicional, tuvo un buen desempeño) desplazando a la palta peruana. “A lo mejor el café le haga disputa al arándano, se van a disputar entre el segundo y tercer lugar”.

La buena estrella del café peruano este año -refirió el experto- se debe al mayor consumo internacional y los atributos del producto peruanos por su sabor y dulzura.

Respecto a la uva consideró que se encuentra “en su mejor temporada” ya que sus indicadores están en verde tanto en el acumulado como en el precio por kilogramo. Las ventas internacionales de uva entre octubre del 2021 y setiembre del 2022 sumaron US$ 1,316 millones, equivalente al 13.4 % del total de bienes de agroexportación.