El cultivo y exportación de arándanos en el Perú continúa siendo un negocio rentable, pese a las recientes caídas del precio de este fruto, sostuvo el presidente de la Asociación de Productores de Arándanos del Perú (Proarándanos), Daniel Bustamante. Al respecto, reveló cuáles son los montos de inversión y rendimiento por hectárea de esta baya.

Con respecto a la inversión, señaló que variará de acuerdo con las prácticas de cultivo por las que se opte. Por hectárea, este monto suele superar los US$ 60,000 y puede llegar hasta los US$ 100,000 por año. Estos valores incluyen los costos de las semillas, la siembra y la mano de obra, entre otros gastos.

Es preciso señalar que el rendimiento de estos cultivos es de entre 15,000 kg y 25,000 kg (25 toneladas) anuales por hectárea, lo que dependerá de las variedades sembradas y el número de plantas que haya en la extensión. La cosecha se concentra principalmente en el periodo de agosto a enero.

Para calcular la rentabilidad de esta fruta, se debe tener en cuenta que en lo que va del año su precio promedio de exportación es de US$ 5.57 por kilogramo, según el portal Agrodata Perú. Alcanzó su pico en mayo, mes en el cual su precio promedio llegó a US$ 7.96, mientras que su punto más bajo se registró en enero (US$ 4.96).

En el caso de que una hectárea rindiera 25,000 kg del berry y cada kilogramo se vendiera al precio promedio (US$ 5.57), el valor obtenido por la venta de dicho volumen sería de US$ 139,250.

Hasta fines del 2019, en el país existían unas 8,000 hectáreas de arándanos, distribuidas entre los departamentos de La Libertad, Lambayeque, Ica, Lima, Áncash, Cajamarca y Arequipa.

Aunque el clima de la sierra es el más favorable para este cultivo, pues requiere de frío, las mayores extensiones de arándanos se encuentran en la costa norte y centro, debido a que allí hay una mayor disponibilidad de tierra y agua, indicó Bustamante Canny a gestion.pe.

Crecen exportaciones

Los envíos de arándanos al exterior crecieron 10% entre enero y setiembre de este año (al alcanzar los US$ 387′496,000) en relación con el mismo periodo del año pasado (US$ 350′918,000), de acuerdo con información de la Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (ADEX).

En detalle, los arándanos peruanos llegan a 44 países, entre los cuales destaca Estados Unidos, que concentró hasta setiembre el 50.2% de los envíos. En importancia le sigue Países Bajos, con una participación de 25.4%. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa) continúa gestionando la apertura de mercados para este producto cuyos volúmenes de exportación crecen cada año en el país.

Así, el mercado abierto más recientemente es Taiwán, disponible como destino de esta fruta desde setiembre. Los exportadores tienen gran expectativa en la apertura de nuevos destinos en el Asia, como Corea, Japón, Taiwán, Malasia, Indonesia y la India, que son los países con los cuales el Senasa más ha avanzado en las negociaciones para el envío de arándanos.

De acuerdo con las proyecciones preliminares de Proarándanos, los envíos al cierre de este año habrán crecido, en comparación con el anterior, 40% en volumen y entre 10 y 20% en valor.

