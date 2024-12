La Ley Nº 31557, que estableció el cobro del nuevo impuesto, se promulgó en agosto del 2022. Transcurrió más de un año, hasta octubre del 2023, para que el Ejecutivo reglamente la citada ley. La Ley Nº 31557 estableció la vigencia y aplicación del impuesto en función de la fecha de emisión del reglamento, por lo que ello quedó fijado a partir de abril del 2024 .

Si bien el impuesto ya está vigente desde abril del 2024 y Sunat ya no lo podría cobrar, aún no lo ha hecho porque no ha implementado un procedimiento para que las empresas domiciliadas y no domiciliadas paguen el impuesto, explicó la abogada tributarista Katarzyna Dunin Borkowski.

Agregó que Sunat ya está próxima a implementar el procedimiento para el cobro del impuesto, pero hay la duda y temor de las empresas de que cuando ello ocurra, se pretenda cobrar los impuestos no abonados desde abril del 2024.

Frente a este escenario, en el Congreso avanza un proyecto de ley que establece la aplicación del impuesto desde el momento en que se implemente el procedimiento de cobranza, y ya no desde abril del 2024 .

La iniciativa legislativa señala que una vez promulgada, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) contará con un plazo de 30 días para reglamentar el procedimiento para el cobro del impuesto. Es decir, si la nueva ley se promulga en diciembre, el MEF reglamentaría la norma en enero del 2025 y sería a partir de ese momento en que se cobre el nuevo impuesto, estimó Katarzyna Dunin Borkowski.

“Este proyecto de ley busca que el impuesto que grava la explotación de los juegos a distancia y la apuestas a distancia, con una tasa del 11.76% de los ingresos mensuales a las empresas peruanas y extranjeras que realicen estas actividades, no aplique desde abril del 2024, fecha en que entró en vigencia la Ley 31557, sino que entre en vigencia cuando el Ejecutivo publique un reglamento para hacer efectivo el cobro del citado impuesto, el cual según el proyecto, debe publicarse en 30 días”, refirió Katarzyna Dunin Borkowski.

“Las empresas peruanas y extranjeras que realizan estas actividades están preocupadas por que no había procedimiento, y temían que se les cobre el citado impuesto desde abril de 2024, aun cuando no existía procedimiento y esta norma (el proyecto de ley) aclararía que no se les puede cobrar desde abril de 2024, sino desde que exista el procedimiento para pagar. Sustentan su pedido en que no puede haber cobro de un impuesto sin un procedimiento práctico de pago”, agregó la especialista.

Refirió que lo principal que falta implementar de parte de Sunat es establecer un formulario virtual para que se declare el pago del impuesto.

El mencionado proyecto de ley (N° 8697/2024-CR) -presentado por la congresista de Avanza País, Diana Gonzales- ya fue aprobado por las comisiones de Economía y de Comercio Exterior del Congreso. El dictamen también da cuenta de que el MEF envió una opinión desfavorable sobre la iniciativa legislativa.

Asimismo, el pasado 2 de diciembre la Junta de Portavoces del Congreso acordó incorporar el dictamen a la agenda del pleno, por lo que podría ser visto en cualquiera de las próximas sesiones de esta instancia parlamentaria.

Si el proyecto de ley no se aprueba, se dejaría abierta la posibilidad de que Sunat cobre el impuesto desde abril del 2024.

Cabe anotar que Sunat ha estimado que el cobro del nuevo impuesto a las apuestas online generaría una recaudación de alrededor de S/ 70 millones al año.

El ISC aún no se cobra

Otro impuesto pendiente a gravar a este sector es el ISC. En el caso del ISC, recién en septiembre del 2024 el Ejecutivo dispuso su futura implementación, a través del Decreto Legislativo N° 1644. Está pendiente que el MEF reglamente el Decreto Legislativo N° 1644.

“La diferencia con el ISC, que también aplica a esta actividad, es que aún su ley no está vigente, por lo que no se presenta el problema antes citado, sino que entrará en vigencia cuando se publique el reglamento, que presumimos incluirá el procedimiento de pago”, anotó Katarzyna Dunin Borkowski.

SOBRE EL AUTOR José Carlos Reyes Leyva Licenciado en periodismo de la PUCP, con más de diez años de experiencia en medios de prensa escritos y digitales.