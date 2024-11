Si bien el nuevo impuesto del 12%, fijado en la ley N° 31557 de octubre del 2023, está vigente desde abril del 2024, aún no se ha podido aplicar, pues la Sunat aún no ha aprobado la forma, plazo y condiciones para efectuar la declaración y el pago del impuesto.

Para implementar esta normativa pendiente, el pasado 13 de noviembre la Sunat publicó un proyecto de resolución para regular la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) de los sujetos no domiciliados (compañías extranjeras) que sean contribuyentes del nuevo impuesto y agentes de percepción del ISC.

Si bien la tributación de las empresas domiciliadas pudo empezar antes, pues ya cuentan con la normativa necesaria, la Sunat buscaría iniciar al mismo tiempo la aplicación del impuesto a ambos segmentos de empresas, para evitar distorsiones por algún trato discriminatorio, indicó Katarzyna Dunin Borkowski, directora de Tax and Legal de PwC Perú.

“ La ley del nuevo impuesto hasta el día de hoy no se aplica, tanto para los domiciliados, como para los no domiciliados . Creo que la Sunat ha esperado a crear el mecanismo para gravar a los no domiciliarios, para aplicarlo también a los domiciliados, para que no digan que hay una discriminación entre el domiciliado y no domiciliado”, remarcó.

En el caso del ISC, recién en septiembre del 2024 el Ejecutivo dispuso su implementación, a través del Decreto Legislativo N° 1644. Está pendiente que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reglamente el Decreto Legislativo N° 1644.

Tanto este reglamento del MEF para el cobro del ISC, como el formulario del RUC de Sunat, quedarían implementados en las próximas semanas, por lo que Sunat estima que en el primer trimestre del 2025 iniciará el cobro de estos impuestos .

Así lo indicó el Jefe de la Sunat, Víctor Mejía, en recientes declaraciones a RPP. También estimó que son alrededor de 50 las casas de apuestas online las que serían gravadas y se generaría una recaudación de S/ 70 millones al año.

¿Los impuestos se trasladarán a los usuarios? En el caso del impuesto del 12%, el contribuyente es la empresa, la casa de apuestas, por lo que el costo no se trasladaría al usuario, refirió Katarzyna Dunin Borkowski. “Ese impuesto es directo, no se debería trasladar, forma parte del costo de la empresa”, remarcó.

En el caso del ISC, al ser un impuesto indirecto, si bien debería trasladarse el consumidor final, “las casas de apuestas dicen que en este caso es difícil de trasladar el ISC, por la fórmula establecida, un formula de calculo complicada, por lo que las casas no lo trasladarían”, estimó la especialista.

De lo comentado se concluye que ninguno de los dos impuestos se trasladarían a los usuarios. Pero una forma de compensación que evaluarían las compañías sería el reducir el nivel de premios que se ofrecen a los usuarios por acertar en las apuestas.

