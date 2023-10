Gestión conversó con Hugo Santa María, socio y economista jefe de Apoyo Consultoría, para conocer cuáles son los estimados de la consultora, así como su mirada sobre las cuentas fiscales.

-¿Cuáles son los principales riesgos de cara al 2024?

El fenómeno de El Niño nos puede quitar, dependiendo de su intensidad, 1 punto o 1.5 puntos de crecimiento. Para el próximo año estamos esperando un crecimiento de 2.2%. Este año va a ser negativo (-0.5%). Si tenemos un fenómeno de El Niño moderado podríamos crecer un poco más. El escenario de crecer 2% en el 2024 es con El Niño fuerte.

Vamos a tener un componente aritmético: una primera parte del 2023 golpeada por El Niño, que afecta sectores como construcción y servicios, y luego (la economía) rebota un poco en la segunda mitad de este año. El déficit fiscal se va a ubicar en 3.5%, que es alto.

-¿Ese 3.5% es por gasto vinculado a El Niño o hay algo más?

Estamos suponiendo que se repartirán algunos bonos de alivio, que creo que serían buenos. También es la caída de recaudación por menor actividad económica. La idea sería tener listo ahora algunos esquemas de transferencias de efectivo para aliviar a la población más afectada. Se puede canalizar a través de los programas que ya existen como Juntos, Pensión 65, algo que vaya directamente al gasto.

-Después de los ochenta, ahora Cepal vislumbra una “nueva década perdida” para Latinoamérica. ¿Estamos frente una década perdida en el caso de Perú?

Sí. En los números nomás, es casi ya una década… si ves los números y sumado a que nos va a costar más trabajo recuperarnos, vamos a empezar a hablar de esas cosas.

Una “preocupación tranquila” por las cuentas fiscales

-El déficit está creciendo y se ve poco probable una reducción de la deuda. ¿Cómo ve el estado de las cuentas fiscales?

Estamos preocupados por las cuentas fiscales pero yo diría que es “una preocupación tranquila”. Vemos algo más de presión en un escenario de El Niño fuerte, en que la economía peruana crece alrededor de 2% el próximo año y un déficit fiscal de 3.5% para el 2024.

Así, llegar alrededor de 20% de ratio de deuda/producto no va a ser posible. Vamos a quedarnos a la mitad de los 30% o un poco por encima. Es manejable todavía. Lo que sí me preocupa es permanecer en una situación así en plazos largos, con una economía que no crece, por lo tanto, que no recauda tanto y los ratios se empiezan a deteriorar. Esto no nos va a explotar en 12 o 18 meses, no creo que por el lado fiscal el grado de inversión esté en riesgo, pero si mantenemos la tendencia en algunos años vamos a estar complicados.

-¿Hay menos apetito por los papeles peruanos?

Hemos tenido una emisión súper exitosa hace algunos meses, pero hay un menor apetito global por riesgo emergente. Si tienes rendimientos en Estados Unidos muy favorables, es complejo competir contra eso. Algo de lo que hemos visto en los rendimientos de la deuda peruana responde en parte a lo que vemos en la economía mundial. Pero, me preocupan dos cosas: el deterioro de los ratios y el impacto sobre el financiamiento de largo plazo que podría tener los retiros de las AFP.

Hay una “miopía enorme”

-¿Les preocupa un posible séptimo retiro de los fondos de las AFP?

Bastante. Nosotros no hemos hecho números propios pero confío en los cálculos de la SBS que estiman una salida de casi S/ 30 mil millones adicionales. Creo que hay una “miopía enorme”. No estamos viendo el impacto a largo plazo que tiene esto sobre el mercado de capitales y sobre la capacidad de crecimiento de un país.

