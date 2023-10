¿Por qué se necesita una reforma previsional?

Nosotros hemos sido proactivos respecto del sistema privado de pensiones, porque estamos en el sector privado. Si hoy tenemos un problema de pensiones en Perú, en 15 años va a ser una hecatombe. Si el afiliado retira hoy los fondos, luego, pese a aportar 10 o 15 años de ninguna manera le va a alcanzar para tener una jubilación digna. Con los retiros lo que se ha hecho es hipotecar, vender las joyas de la abuela para la fiesta de hoy. Pero, más estructuralmente, hay que hacer una reforma del sistema de pensiones que reconozca que el 80% de empleo es informal. En el Perú, los trabajadores trabajan un tiempo en una empresa formal, le pagan planilla y aportan a la AFP, pero luego trabajan de informales. Ese entrar y salir de la informalidad no les permite generar un fondo importante hacia adelante.

Teniendo en cuenta el elevado porcentaje de la población laboral informal, ¿se requiere una participación del Estado para que forme pensión?

Sin duda. Lo hemos propuesto, pero también, que hoy día en la AFP se aporta una vez al mes; pero si alguien quiere aportar dos veces al mes o todos los días, no puede. El informal vive del día a día, entonces, ¿por qué no puede aportar todos los días o los días que pueda?. También está el matching hasta un tope, y así por cada sol que aporta el potencial afiliado, el Estado aporta otro sol. Tiene que haber un sistema de incentivos, pero a la larga al Estado le va a costar menos un esquema así, que uno donde esos informales tengan cero y alguien va a pagar la factura.

¿Qué le parece la propuesta de reforma del Ejecutivo?

Es una buena propuesta. Lo más importante es que haya una discusión y que el legislativo se siente con una visión de largo plazo y haga algo que haga viable el sistema de pensiones.

Pero ¿hay esa visión de largo plazo?

Tú conoces más el Congreso que yo.

Sétimo retiro de fondos de AFP y sus riesgos

¿Se requiere de un subsidio del Estado concretamente para que aporten informales e independientes?

Sin duda. Es un subsidio, pero no es directo, sino con incentivos, como el matching.

Pero en el Congreso avanzan más rápido los proyectos de un sétimo retiro de fondos. ¿En qué momento podría haber un problema mayor que haga insostenible el sistema?

Estamos cerca de ese problema.

Sobre el sétimo retiro, tangiblemente en el corto plazo, ¿cuál sería el impacto más nocivo’ (Foto: Andina)

Con los retiros, los fondos de (AFP) venden inversiones más líquidas y se quedan con las más ilíquidas. Hay una preocupación de súper corto plazo que es que se empezarán a tocar las ilíquidas y (los inversionistas) le darán (a la AFP) la millonésima parte del bono o de lo que fuera. Las AFP han sido un gran financiador de la gran mayoría de proyectos de infraestructura en el Perú, de bonos soberanos y globales emitidos por Perú y de créditos hipotecarios. Cuando entré al banco no existía crédito hipotecario y después había a plazos cortitos, pero hoy pueden ser de hasta 25 años. El grueso está en 15 años en tasas en soles fijas. Lo que hemos logrado como país con respecto al crédito hipotecario y la vivienda propia, con Mivivienda, tiene un rol super importante. Ese mercado se va a achicar o se va a volver más caro.

¿Hay riesgo de que se encarezca el costo del crédito para vivienda?

Sí, y/o que se reduzca. Para dar hipotecas a 15 años los bancos se prestan a 15 años de las AFP. El Gobierno también, con los bonos soberanos. El 30% de estos bonos estaba en manos de las AFP, pero estas los han ido vendiendo por los retiros.

Impacto en hipotecas

¿Ese nuevo retiro de AFP hará subir las tasas de las hipotecas?

Claro, sube la tasa de hipotecas, pero en el extremo, podría ser que ya no se preste a 15 años, sino a siete años. Ahí ya olvídate de la tasa de interés, ya es un tema de la capacidad de pago.

El deudor “vuela”...

Puede comprar una casa que vale 100 y la paga a 15 años; la misma casa que vale 100 no la puede pagar a siete años.

Las AFP invierten en obras de infraestructura. ¿La caída de la inversión privada responde, en parte, a los retiros de fondos?

También, claro. Muchos de los proyectos de energía e infraestructura en general, a 15, 20, 25 años, han sido financiados por capital o por deuda de las AFP. Eso tampoco va a haber. Regreso al tema de la confianza. Por qué un extranjero va a invertir en Perú, cuando los mismos peruanos no están invirtiendo. Hay toda una dinámica de inversión de largo plazo, sea capital o deuda, que se está poniendo en riesgo con todo este tema (de retiros) de las AFP.

Regulación no ayuda al sistema de AFP

Las AFP han sido cuestionadas por mucho tiempo por la falta de alineamiento entre sus intereses y los de los afiliados, en medio de lo cual surgieron leyes populistas que afectan al sistema de pensiones. “Sin duda, es una responsabilidad compartida. Acá no hay que… para nada le tiro la pelota al sector público. Las AFP se crean hace 30 años y claramente hay que reformar la industria”, dice Gianfranco Ferrari. Pero acota: “Lamentablemente, no estoy sacando cara ni mucho menos, pero la regulación es tan rígida”.

Así, detalla que no se puede incorporar al sector informal, y el costo para crear una AFP nueva es alto. “Las empresas de Credicorp podrían estar vendiendo productos de pensión voluntaria o forzosa en Mibanco, BCP, la AFP, etc. No te permiten hacer eso, la regulación tampoco ayuda”, añade.

No obstante, reconoce que las AFP, en su momento, no levantaron la voz lo suficiente para hacer una reforma.

El sistema de AFP cuenta con nueve millones de afiliados, de los que seis millones han retirado de su fondo. Además, 2.3 millones de afiliados no tienen ni un sol en su AFP a raíz de las leyes que autorizaron los retiros, según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).