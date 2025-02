El presidente de Apavit (Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo), Ricardo Acosta, mencionó que el planteamiento de la Asociación es que se postergue, una vez más, la inauguración del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, debido a observaciones técnicas que difícilmente se resolverán antes del 30 de marzo.

“Evidentemente esto de aplazar y aplazar no le hace bien a nadie. Lo de las vías de acceso ya sabemos que ese es un mal que va a durar bastante tiempo, porque eso no se soluciona de la noche a la mañana, pero hay observaciones técnicas que tienen que ser solucionadas. Por ejemplo, las mangas están muy bajas y los camiones que usaban originalmente no pasan por ahí. Aparentemente lo de las fosas de combustibles y más, todavía no tiene autorización”, manifestó en entrevista a Canal N.

“Están esperando hacer una prueba, como está con el máximo de pasajeros y ver qué sucede, depende de eso. Personalmente, me da la impresión que se va a aplazar una vez más. Esto se define la semana que viene” , agregó.

Acosta aseguró que lo mejor es esperar a que se realicen las pruebas integrales y esperar los resultados. “Tenemos que pensar en la seguridad de los pasajeros. Es mejor que tengamos prevención, que se hagan las pruebas y que todos estemos confiados en que va a funcionar bien”, sostuvo.

Asimismo, afirmó que hay mucho más que corregir, como las vías de acceso a los turistas y la seguridad en los alrededores del aeropuerto.

“Hay que tener en cuenta que el aeropuerto es nuestra tarjeta de presentación. Un turista va a salir del aeropuerto y las vías de acceso son una desgracia. Yo no sé qué van a hacer para maquillar lo que está fuera, y la seguridad. Hoy en día uno va por la Morales Duárez y tiene gente pidiendo plata, amenazándolos. Tendrán que poner un ejército para la seguridad de los turistas”, sostuvo.

También te puede interesar: