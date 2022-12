El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) y gobernador regional de Cusco, Jean Paul Benavente, hizo un llamado a la presidenta de la República, Dina Boluarte, para que disponga a las Fuerzas Armadas cesen el fugo contra las manifestaciones que se registran en las regiones.

En entrevista con gestion.pe Benavente consideró que el Congreso de la República debería aprobar en Pleno el adelanto de las elecciones, y sin ello, no se podrá pedir que se levanten los bloqueos.

¿Cuál es la posición de la ANGR?

El lunes emitimos un comunicado a los gobernadores, para reunirnos con las organizaciones sociales y ministros para insistir en este canal de diálogo. Esperemos que este efecto sea positivo. Esta tarde podríamos reunirnos, quizá con el ministro de Defensa y otra comitiva, y con ellos establecer un diálogo que no implica que se vaya a decantar en una conclusión de la protesta social, sino más bien encauzarla con compromisos claros, y con la expectativa de lo que pase en el Congreso de la República.

¿Apoyarán al gobierno de Dina Boluarte?

No se trata de apoyar o estar en contra. Se trata de buscar un camino de gobernabilidad para el país. Le hemos reclamado a la presidenta que en su mensaje no debió hablar del 2026. Si nos hubiera escuchado un poco, en su mensaje debió haber planteado el adelanto de elecciones y quizá ahora no estaríamos en esta situación.

Pero ya anunció el adelanto de elecciones, ahora falta el Congreso...

Sí, pero el Ejecutivo debería dar un mensaje más contundente para poder canalizar el adelanto de elecciones . Ir a pararse en el Congreso y pedir que debatan el adelanto de elecciones generales.

¿Qué medidas ha tomado en Cusco para contener los bloqueos?

Buenos todavía las carreteras que siguen cerradas, al igual que el aeropuerto. Hemos convocado a las organizaciones sociales representativas que están impulsando este paro en Cusco. Hemos tenidos un diálogo con la defensora del Pueblo, con los generales del Ejercito como de la PNP.

Creo que las Fuerzas Armadas deberían colaborar con la Policía en una medida de control pacífico de la protesta y no utilizando armamento bélico.

¿Han llegado a algún acuerdo?

Ha habido un compromiso de ambas partes que haya una protesta pacífica sin provocación y con respeto a los bienes públicos y privados. Lamentablemente, hay una auto convocatoria de las bases que por más que sus dirigentes puedan comprometerse a algo no necesariamente vamos a lograr contener a todos .

Sin embargo, se está invocando a todos los que pueden acceder a nuestras propuestas y comunicados a que busquemos una salida más democrática, respetando el Estado de derecho. Caso contrario, estaríamos entrando a un Estado de anarquía donde la violencia prime, y ya estamos paciendo la muerte de siete personas y el sur está sufriendo.

Entonces, ¿hay cierto interés de abrir las carreteras?

Sí, pero eso es un proceso que no podemos adelantar. Tenemos que ir dando señales, tanto del gobierno nacional, con la visita de los ministros, pero también del Congreso de la República donde se anuncie, en una aprobación del Pleno, el adelanto de elecciones generales como punto de partida. Sin esas dos condicionantes no habría liderazgo ni autoridad que pueda si quiera pedir que se abran las vías . Este es un momento crucial para que se actúe de manera inmediata en el Congreso.

Turistas varados en Cusco

¿Qué acciones realizan para atender a los turistas que no han podido salir de Cusco?

Hay aviones que tenían que aterrizar anoche (lunes 12) pero se tuvieron que regresar a Lima (por el cierre del aeropuerto). Hay algunos turistas que efectivamente no han podido salir de la región, por eso, estamos tratando de canalizar desayunos, almuerzos y cenas para los turistas varados del aeropuerto; y tenemos que atenderlos en el marco de esta urgencia.

¿A cuánto asciende los gastos que han tenido que asumir por estas contingencias?

No tengo la cifra a la mano, pero estamos atendido a 100 turistas que están en el mismo terminal aeroportuario; pero es un tema que preocupa porque en Cusco, para esta temporada, suelen haber entre 3 mil y 4 mil turistas por día, los cuales deben estar en Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu y tarde o temprano, si esto continúa, vamos a tener que elevar las alertas para traslado y evacuación de turistas, ojalá en estos días podamos conseguir una tregua, que ya no se atente contra el aeropuerto, para generar un corredor turístico .

Pero, más allá que esté entre nuestras manos lograr estos espacios de diálogo y convocar a las organizaciones sociales y al poder Ejecutivo para poder salir de este problema tenemos que estar pendiente a las decisiones del Congreso de la República.

¿Y, cuánto tiempo van a esperar antes de pedir la evacuación de turistas?

Ya hemos lanzado algunas medidas, no solo en este gobierno regional, sino en otros. Se ha entrado en alerta amarilla por salud, se han suspendido las clases, y esta tarde nos reuniremos para poder lanzar estas alertas de evacuación.

Entonces, ¿ya se empezaría con la evacuación?

Todavía, mientras tengan provisiones pueden esperar un poc o; pero si estuvieran en Machu Picchu requerirían una evacuación y ahí se toman medidas con el Ejército y la PNP. Esperamos que hoy podamos lograr la tregua para el corredor turístico.

Obras paralizadas

Además del turismo, ¿cuáles son los sectores más afectados?

Con este escenario perdemos todos, el sector privado, el turismo, la agricultura, minería y energía. También perdemos la autoridades que tenemos proyectos en ejecución, y en suma pierde el pueblo porque todo está paralizados. El PBI de Cusco es de S/ 24 mil millones y a diario se pierde miles de soles.

¿Cuáles son los proyectos paralizados más relevantes?

A parte de la paralización del tren que afecta la actividad turística, hay obras de carreteras para entrega a la ciudadanía, también está el proyecto de la vía expresa de Cusco, que es un mega proyecto de más de S/ 300 millones que está en plena ejecución y ha tenido que parar porque la protesta se da cerca al aeropuerto. Otro proyecto, aunque no hemos tomado conocimiento de cómo está la infraestructura, es el Aeropuerto de Chinchero, que tiene un acceso para llevar agregados, transportar camiones y otros para dar insumos está paralizado.