El monto incluye todos los pagos que ha recibido Nadella de Microsoft y que pueden extraerse de los registros regulatorios: compensaciones en acciones, salarios, bonificaciones y dividendos. Además, las acciones de Microsoft se han revalorizado más de un 1,000% desde su primer día en el cargo.

No está claro qué ha hecho Nadella con estos ingresos, y el cálculo de Bloomberg no considera gastos ni inversiones privadas. Los documentos regulatorios muestran que ha regalado acciones por un valor de US$ 20 millones a lo largo de los años, aunque no se revelan los beneficiarios.

Bull Run de Microsoft

El portavoz de Microsoft, Frank Shaw , dijo por correo electrónico que Nadella “no tiene un patrimonio de mil millones de dólares o más”. Declinó hacer más comentarios.

Nadella tomó las riendas de Microsoft en 2014, en un momento en el que muchos pensaban que los mejores días del gigante tecnológico habían quedado atrás. Hoy, es la segunda empresa más grande del mundo y está considerada la favorita en la carrera por capitalizar la inteligencia artificial.

El movimiento más transformador de Nadella puede ser la multimillonaria inversión de la empresa en OpenAI y su bot ChatGPT, que un alto ejecutivo calificó de “momento Windows 95″, en referencia al exitoso lanzamiento del software hace casi tres décadas. Eso catapultó a Microsoft por delante de competidores como Alphabet Inc. en capacidades de IA, y es el principal factor detrás del aumento del 50% de las acciones este año.

“Es una persona muy querida y ha construido un equipo increíble a su alrededor”, afirma Sam Garg , profesor asociado de la ESSEC Business School en Singapur. “Además, es uno de los pocos directores ejecutivos tecnológicos que no son vilipendiados por políticos y reguladores”.

Club exclusivo

Nadella forma parte de un exclusivo club de titanes corporativos que han acumulado ganancias de 10 cifras de sus empleadores. Su trayectoria es similar a la de Tim Cook, de Apple Inc., líder de la única empresa del mundo más valiosa que Microsoft.

Ambos se hicieron cargo de empresas exitosas en momentos de inflexión, y ambos tuvieron que lidiar con las largas sombras de sus elogiados fundadores. Nueve años después de asumir el cargo de director ejecutivo, Cook alcanzó el estatus de multimillonario.

La mayor parte del botín de Nadella proviene de una serie de compensaciones en acciones que ha recibido a lo largo de los años, con pagos vinculados tanto a su antigüedad como a objetivos de desempeño. Periódicamente ha vendido parte de las acciones.

También considera las bonificaciones en efectivo y los dividendos que ha recibido, suponiendo que tributan a las tasas federales más altas.

Al igual que en el caso de Cook, el creciente valor de las asignaciones de Nadella se debe en gran medida a la rentabilidad de las acciones de Microsoft, incluidos los dividendos reinvertidos, desde principios de 2014.

También refleja una década de cambios en la empresa de Redmond, Washington. Cuando Nadella se convirtió en director ejecutivo, muchos veían a Microsoft como una empresa cada vez menos importante: un gigante conocido por Windows y Office que intentaba encontrar su camino en un mundo de dispositivos portátiles. Nadella, oriundo de Hyderabad, India, y licenciado en ingeniería eléctrica e informática, se encargó de trazar el camino a seguir.

Nadella comenzó en Microsoft en 1992 y trabajó en software y servicios empresariales durante gran parte de su carrera. Obtuvo un MBA tomando clases los fines de semana en la Universidad de Chicago, desplazándose desde Seattle.

Desempeñó varios cargos directivos y llegó a ser presidente de la división de servidores de Microsoft. A partir de ahí, fue nombrado director ejecutivo tras un largo proceso que incluyó a varios candidatos internos y externos. En aquel momento tenía 46 años.