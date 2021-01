La curva de contagios está en ascenso y la trayectoria es la misma que se ha visto en la primera ola, así que, en cuestión de un mes podemos estar en el pico de la primera ola, señala Alonso Segura, ex ministro de Economía y Finanzas, a la luz de los nuevos anuncios del presidente Francisco Sagasti.

Lo contagios se han elevado, y ahora ya se decidió la cuarentena para 10 regiones, ¿cómo evalúa esta medida?

En principio, el anuncio que han hecho es hacer más de lo mismo. La pregunta que creo que debería responder el gobierno es ¿por qué si una cuarentena generalizada no funcionó en el Perú hace 11 meses, por qué habría de funcionar ahora?, ¿qué es diferente y qué se ha hecho para preparar al país en las políticas públicas para que ahora tengamos mejores resultados?

No han dado resultados antes, espera Ud. que no den resultado ahora…

Lamentablemente el presidente Francisco Sagasti ha optado por dejar a las máximas autoridades de salud en sus puestos, tanto en el ministerio de Salud y Essalud, después de los resultados calamitosos, comparados con cualquier país del mundo. Lo que está haciendo implícitamente es avalando la política de esas autoridades. Entonces ahora corresponde, y lo digo como peruano, que nos explique: ¿en qué se basa para ratificar a esas personas y repetir las mismas políticas?

¿Qué acciones se debieron tomar para enfrentar la segunda ola del COVID-19?

Acá no es inventarnos la pólvora, qué cosa es importante para que funcione. Que tengas una buena estrategia de pruebas, seguimiento y aislamiento, lo que nunca existió y nos vendieron humo durante meses en la gestión de Vizcarra y en el Minsa. ¿Ya adquirieron millones de pruebas moleculares para detectar infecciosos activos? Como dije, ¿tiene el gobierno una estrategia de seguimiento? En su momento salieron con que no era posible porque había muchos casos, pero los casos cayeron, ahora ¿han implementado una estrategia?, la respuesta va a ser que no. Lo mismo pasa con la infraestructura y estrategia logística para el aislamiento de contagiosos, no estamos preparados. Vamos a enfrentar la segunda ola tal cual la enfrentamos en marzo pasado que fue un desastre.

Hay poco espacio para enfrentar, ¿qué deberían hacer en estos días?

Parece que el sector público se quedó sin ideas, pero merecemos rendición de cuentas y transparencia. Ya que la respuesta posiblemente es que no se tiene todo lo anterior, ahí estamos complicado; qué le queda al Gobierno, confiar que las personas cumplan la cuarentena. Deberían adquirir mascarillas, es una de las medidas más eficaces, impulsar el uso de la doble mascarilla que ha dado buenos resultados, pero el Estado no se ha preparado para ello.

La decisión ha sido cuarentena, en un país con viviendas pequeñas…

Hay estudios que han demostrado que en países como el Perú donde hay mucho hacinamiento, hay mucho contagio en los hogares. De ser así, la respuesta no necesariamente es el confinamiento, ya que se contagian más. El que salió a comprar a la bodega regresa al hogar y contagia. El hacinamiento hace que las cuarentenas sean poco efectivas, a eso le sumas la informalidad.

Se ha anunciado más camas UCI…

Creo que no han aprendido y no han preparado al país, repetimos lo mismo que hemos hecho antes. Tendremos más UCI, pero las UCI están saturadas, en la práctica empezamos con un número de camas UCI en negativo, sin capacidad de oxígeno y estamos partiendo la segunda ola, creo en peores condiciones que la primera.

En la parte económica, además de lo que indica por el tema de salud, ¿cuál es el escenario que enfrentamos?

Lo que mejor funcionó fue la parte crediticia, Reactiva Perú tuvo sus deficiencias desde el punto de vista legal para las mypes, pero en promedio ayudó, pese a todas las filtraciones que se dieron. Ahora van a tener que extender los programas de vencimientos de créditos, van a tener que ver los periodos de gracia, porque la cuarentena no será de 15 días, posiblemente sea de 30, 45 o 60 días y eso va a golpear a las empresas. A ello se debe sumar si eventualmente se requiere de alguna ronda de facilidades crediticias.

Por otro lado, se tiene a los bonos familiares ¿debe ser para todos?

No se puede confinar a las personas en su hogar cuando tienes que las cifras de empleo adecuado están por debajo del 30% de febrero y marzo del año pasado. Tenemos una economía familiar golpeada para muchos peruanos, es poco realista lanzar una cuarentena y pedir quedarse en sus casas, lo cual significa que vas a tener que dar bonos. La otra pregunta que surge es si ¿el Midis, el MEF, han mejorado sus padrones?, porque tampoco creo que hay espacio para mandarse con Bonos Universales, y si se alarga ¿habrá más Bonos Universales?

Como menciona el empleo adecuado no ha sido el mejor, ¿no hay medidas específicas?

Nunca se ha pensado en un instrumento para sostener el mercado laboral. Los errores del año pasado difícilmente los vas a corregir ahora. Se tiene que ver si son más ágiles en la flexibilidad del mercado laboral para evitar quiebras como apoyo a los trabajadores que se queden desplazados. Eso también implica tener mecanismos de bonos más focalizados, ya que la caja no da para todo.

En BCR se reporta más de S/ 54 mil millones ¿Tenemos las espaldas para enfrentar con el Tesoro Público?

Hay algo de caja, pero lo que no se puede asumir es que tienes el espacio como en el 2020, en que suspendieron las reglas fiscales, tiraron la casa por la ventana, liberaron todos los ahorros líquidos, no es que el cielo es el límite, espacio va a haber, pero qué pasa si esto se extiende como la primera ola por cuatro meses, es una situación complicada.

¿Tenemos el presupuesto construido para la segunda ola?

El presupuesto que han hecho ahora no es uno de guerra, no es que haya congelamiento salarial, que no haya contrataciones, no es que vamos a tener un ajuste fiscal, pero teníamos que reservar una bolsa por si esto de 2020 se volvía a repetir el 2021. Si no llegaba se comenzaba a soltar los recursos, las modificaciones presupuestarias; pero esa no ha sido la lógica de cómo se ha elaborado el presupuesto del 2021, por el contrario, fue un presupuesto de “regresamos a la normalidad” y tenemos que sostener impulso fiscal para poder converger.

¿Qué tan crítico se ve el panorama?

Ciertamente no van a haber suficientes recursos si la pandemia se extiende y se quiere dar todo incremental, porque ahí sí el gobierno podría tener problemas de financiamiento, además el crecimiento de la deuda puede ser muy explosivo y estamos enfrentando con alta probabilidad de que las calificadoras nos bajen la perspectiva, entonces queremos evitar que la lectura sea aún más negativa, tienen por la parte fiscal que transparentarse.

Retornar a las reglas fiscales…

Seguimos sin reglas fiscales, estos tres días van a servir para decir esto es lo que tenemos, esto es lo que vamos a hacer, va a servir para entender cómo están viendo las cosas.

¿Es momento para salir a emitir bonos, porque los recursos son limitados y debería hacerse antes de cualquier cambio en la perspectiva?

Sí, hace rato, está complicado, el Gobierno anterior se fulmino la regla fiscal, y con ello todos los activos líquidos que pudo, y no salió a emitir, sino hizo una emisión chiquita, con bonos a 5 años y 10 años, las emisiones más cortas en la historia, es absurdo lo que hicieron, fue un desastre esa emisión, pese a que teníamos las condiciones más favorables que otros países, eso lo corrigió el Gobierno actual, Waldo Mendoza salió a emitir, es lo que veníamos reclamando desde hace mucho tiempo, eso tapó el hueco del año pasado, ahora deberían salir (a emitir) cuanto antes porque no sabemos cuánto se alargará la crisis. Además, no sabemos si puede caer la recaudación, si habrá desaforado fiscal, los mercados están ahí. En eso las condiciones del mercado se vuelven más duras, entonces te conviene salir lo más antes posible. Estamos al menos en una media maratón, no es 100 metros planos.