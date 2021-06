En abril, las agroexportaciones peruanas crecieron en más de 50% sumando US$ 526 millones, en comparación a los US$ 350 millones registrados durante el mismo mes del 2020, según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

En ese mes, incidieron en las cifras de crecimiento las mayores colocaciones de paltas frescas, espárragos frescos, demás frutas, mangos frescos, preparaciones alimenticias de harina sémola, almidón, fécula o extracto de malta, pelo fino cardado o peinado de alpaca o de llama, espárragos conservados, arándanos, los demás cacao, alcachofas y mango congelado, entre otros.

Por ejemplo, las exportaciones agrarias tradicionales alcanzaron US$ 13 millones, monto que significó un aumento de 23% respecto a lo registrado al 2020.

En este grupo destacaron las ventas de café sin tostar (US$ 8,2 millones), que registró un aumento de 2.2%. Solo este producto explicó el 63% de las agroexportaciones tradicionales.

Mientras, las agroexportaciones no tradicionales durante abril totalizaron US$ 513 millones, cifra superior en 51% a lo observado en ese mes del año pasado.

Los principales productos del ranking agroexportador no tradicional fueron: paltas frescas (28% de participación), demás frutas frescas (5.3% de participación), espárragos frescos (4.1%) y mangos congelados (3.8%).

También resaltaron las preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales (3.3%), bananas incluidos los plátanos tipo “cavendish valery” frescos (2.7%), mangos frescos (2.7%), mandarinas incluidas las tangerinas y satsumas (2.3%), espárragos preparados (2.2%), las demás quinua (1.7%), alcachofas (1.5%) y cacao en grano (1.3%).

Estos 12 productos en conjunto concentran el 59% del total de productos no tradicionales exportados.

Asimismo, en abril los productos no tradicionales que registraron crecimiento positivo en su valor de exportación fueron: paltas frescas US$ 144 millones (+62% de crecimiento), las demás frutas frescas US$ 27 millones (+59%), espárragos frescos US$ 21 millones (+164%) y mangos frescos US$ 14 millones (+70%).

Además se mencionan las demás preparaciones alimenticias de harina sémola, almidón, fécula o extracto de malta US$ 5,8 millones (+4,072%), pelo fino cardado o peinado de alpaca o de llama US$ 5.7 millones (+601%), espárragos preparados US$ 11 millones (+73%), arándanos US$ 4.2 millones (+4,535%), entre otros.

-Cuatrimestre-

De otro lado, en el periodo enero-abril de este año, las agroexportaciones registraron ventas por US$ 2,274 millones, un aumento de 16.5% en comparación a lo obtenido en el 2020.

Las exportaciones agrarias tradicionales en dicho periodo sumaron US$ 70 millones, cifra que significó un aumento de 3.6%, respecto a lo registrado el año pasado. Dentro de este grupo de productos, destacan las exportaciones de café sin tostar (US$ 54 millones) que logró un aumento de 9,7%.

Por su parte, las agroexportaciones no tradicionales totalizaron US$ 2,204 millones, cifra 17% mayor a lo observado en similar periodo del 2020.

Los principales productos del ranking agroexportador en el periodo analizado fueron: uva fresca US$ 473 millones (21% de participación), palta fresca US$ 264 millones (12%), mango fresco US$ 222 millones (10%), mango congelado US$ 91 millones (4.1%), espárrago fresco US$ 69 millones (3.1%), las demás frutas US$ 65 millones (2.9%) y arándanos US$ 56 millones (2,5%), preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales US$ 53 millones (2.4%).

Del mismo modo, se resaltan las mayores colocaciones de bananas frescas US$ 52 millones (2.3%), los demás cacao en grano US$ 33 millones (1.5%), espárragos preparados US$ 32 millones (1.4%), las demás quinua US$ 29 millones (1.3%), jengibre sin triturar ni pulverizar US$ 27 millones (1.2%), las demás páprika US$ 25 millones, entre otros.

Los productos que alcanzaron mayor contribución al crecimiento durante el periodo enero-abril del 2021 respecto al 2020 fueron: palta fresca (+61%), uvas frescas (+17%), arándanos (+72%), demás preparaciones alimenticias de harina sémola, almidón, fécula o extracto de malta (+3 433%), cebollas y chalotes frescos (+131%), espárrago fresco (+23%), mango fresco (+6%), las demás frutas (+23%), los demás cacao en grano (+39%), jengibre (+44%), fresas congeladas (+159%) y tara en polvo (+98%).

Es importante destacar en la canasta de productos no tradicionales, las exportaciones de frutas y hortalizas, cuyas ventas alcanzaron los US$ 1,446 millones (66% de las agroexportaciones no tradicionales) en este primer cuatrimestre, cifra que significó un aumento de 23% respecto a similar periodo 2020.

-Mercados-

Asimismo, los principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron Estados Unidos, Holanda, España, Chile, Hong Kong, Ecuador, China, Inglaterra, México, Alemania. Estos diez países concentraron el 77% del total del valor FOB exportado en los cuatros primeros meses del año