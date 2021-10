Las agroexportaciones crecieron un 17% en el periodo enero-agosto de este año en comparación a lo registrado el año pasado al sumar ventas por US$ 4,982 millones, informó este lunes el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

En los ocho primeros meses del año, la balanza comercial agraria registró un superávit de U$$ 952 millones.

Los productos de mayor contribución al crecimiento en los primeros ocho meses del año fueron: palta fresca (+43%), uvas frescas (+12%), demás preparaciones alimenticias de harina sémola, almidón, fécula o extracto de malta (+3573%), arándanos (+20%), espárrago fresco (+15%), preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales (+24%), pelo fino cardado o peinado de alpaca o de llama (+96%), las demás frutas (+28%), tara en polvo (+92%) y mucílagos de semilla de tara (+172%), entre otros.

Del valor exportado entre enero-agosto, las agroexportaciones de productos tradicionales representaron el 5%, mientras que las no tradicionales el 95% restante.

En materia de exportaciones agrarias tradicionales durante el periodo analizado alcanzaron los US$ 259 millones FOB, destacándose las ventas de café sin tostar (US$ 217 millones) y azucares de caña o remolacha refinados (US$ 17 millones), así como las exportaciones de azúcar (US$ 5,0 millones) y melaza de caña (US$ 4.3 millones). Dichos productos explicaron el 94% de las agroexportaciones tradicionales.

Mientras, las exportaciones no tradicionales sumaron US$ 4,724 millones, volumen que representó un aumento de 19% en comparación al mismo período del año pasado. Los principales productos del ranking agroexportador fueron: palta fresca US$ 1,035 millones (22% de las agroexportaciones no tradicionales), uva fresca US$ 461 millones (9,8%), mango fresco US$ 225 millones (4,8%), arándanos US$ 225 millones (4.8%) y espárrago fresco US$ 224 millones (4.7%).

Dentro de la canasta de productos no tradicionales, las exportaciones de frutas y hortalizas alcanzaron los US$ 3,032 millones FOB (64% de las agroexportaciones no tradicionales) durante el periodo enero-agosto del presente año, cifra que significó un aumento de 22% respecto a similar periodo 2020.

Asimismo, en los primeros ocho meses del año, los 10 principales mercados de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron Estados Unidos, Holanda, España, Chile, Inglaterra, Ecuador, China, Hong Kong, Alemania y Corea del Sur. Este grupo de países concentraron el 77% del total del valor FOB exportado en los ocho primeros meses del año.

Solo en agosto, las exportaciones agrarias totalizaron US$ 779 millones, lo que representó un aumento de 8.4% en comparación a los US$ 719 millones registrados durante el mismo mes del año anterior.