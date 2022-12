Las agroexportaciones peruanas (tradicionales y no tradicionales) sumaron casi US$ 7,830 millones entre enero y octubre de 2022, lo que significó crecimiento de 17.6% en comparación al mismo periodo del año pasado (poco más de US$ 6,658 millones), informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

De acuerdo a la gerencia de agroexportaciones del gremio, los despachos agrarios tradicionales ascendieron a cerca de US$ 1,091 millones, un alza de 97.2% gracias a los mayores envíos del café (110.8%) que concentró más del 94% de ese total.

Le siguió de lejos los demás azúcares de caña, melaza de caña, cueros y pieles y otros, agregó el gremio exportador.

Principales destinos

ADEX sostuvo que esta oferta llegó a 58 destinos y en el top tres se ubicaron Estados Unidos (US$ 252.2 millones), Alemania (US$ 223.4 millones) y Bélgica (US$ 128.5 millones), los cuales de manera conjunta obtuvieron una participación del 55.3%. “Cerraron con aumentos de 73.9%, 122.8% y 179.4% respectivamente”, señaló.

Otros destinos fueron Colombia, Canadá, Suecia, Italia, Reino Unido, Países Bajos y Corea del Sur, mencionó el gremio.

El ranking de empresas fue liderado por Perales Huancaruna, Outspan Perú, Comercio Amazonía, Compañía Internacional del Café, Procesadora del Sur, H.V.C. Exportaciones, Cooperativa de Servicios Múltiples Cenfrocafé Perú, Cooperativa Agraria Cafetalera Alto Mayo, Negrisa y Cooperativa Agraria Norandino, precisó.

Valor agregado

Los envíos agroindustriales (cerca de US$ 6,739 millones) se incrementaron en 10.3%. “Su producto más importante fue el arándano fresco con US$ 1,112 millones, una evolución de 23.8% y una participación de 16.5% del total del sector”, refirió.

Luego se ubicaron las paltas y las uvas, aunque con comportamientos diferentes, mientras la primera cayó 10.8%, las segunda presentó un alza de 14.5%, informó.

De un total de 130 mercados, EE.UU. (poco más de US$ 2,365 millones) se posicionó como el número uno al concentrar el 35.1% y obtener una variación de 17.8%, señaló.

Países Bajos y España ocuparon el segundo y tercer lugar, de forma respectiva, pese a caer 3.8% y 2.7%, y completaron los 10 primeros puestos Ecuador, China, Chile, Reino Unido, México, Hong Kong y Colombia.

Añadió que las compañías líderes fueron Camposol, Virú, Vitapro, Danper Trujillo, Complejo Agroindustrial Beta, Hortifrut – Perú, Agrícola Cerro Prieto, Agrovisión Perú, Machu Picchu Foods y Mondelez Perú.