Luego de caer 1% en el 2015 por los menores despachos de café, a consecuencia de la roya, las agroexportaciones tradicionales y no tradicionales sumaron US$ 9.8 millones en el 2022, logrando un crecimiento de 13% en comparación al 2021 y sumando 7 años de comportamiento positivo, indicó la Asociación de Exportadores (ADEX).

De acuerdo con el Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, ese sector registró un aumento de 9% en el 2016, 7% en el 2017, 11% en el 2018, 9% en el 2019, 5% en el 2020 y 18% en el 2021, aunque en años anteriores logró tasas más altas como en el 2010 (31%) y 2011 (42%).

El reto de todos los integrantes de la cadena es recuperar el ritmo perdido y en ese objetivo el gremio organizará una serie de eventos especializados que apuntarán a mejorar sus competencias e identificar nuevos compradores.

Resalta la realización de la 15° Expoalimentaria a fines de septiembre en el Centro de Exposiciones del Jockey Plaza.

Se debe indicar que las agroexportaciones peruanas generaron en el 2021 cerca de 2 millones de puestos de trabajo entre directos, indirectos e inducidos y tienen un mayor potencial el cual debe ser aprovechado. Para ello se necesita un marco promotor de las inversiones, estabilidad y predictibilidad que les permitan proyectarse en el mediano y largo plazo.

Agro tradicional

El año pasado los despachos agrarios tradicionales (US$ 1,349 millones), presentaron un alza de 57.3%.

Su producto líder fue el café (US$ 1,231 millones) cuya participación fue del 91.2% y experimentó una evolución de 60.5%.

Otros fueron los demás azúcares de caña o remolacha refinados en estado sólido, los demás azúcares de caña, y melaza de caña.

Su mercado más importante fue EE.UU. (US$ 322 millones 147 mil) con un aumento del 49.8%, seguido de Alemania, Bélgica, Colombia, Suecia, Canadá, Italia, Reino Unido, Países Bajos y Corea del Sur.

Valor agregado

Por su parte, las agroexportaciones no tradicionales (US$ 8 mil 527 millones), se incrementaron en 7.8%. Resaltó el arándano con US$ 1,366 millones 290 mil y una evolución de 15.2%, las uvas frescas, paltas, los espárragos y los mangos.

En el puesto N° 1 del ranking de mercados se ubicó EE.UU. con US$ 3 mil 092 millones. Le siguió Países Bajos, España, Ecuador, China, Chile, Reino Unido, México, Hong Kong y Colombia.

En el top ten se observó notables crecimientos como el de México (61.3%), China (57%) y Colombia (50.2%), pero también cifras en rojo como Países Bajos (-4.9%), Reino Unido (-12.9%) y Hong Kong (-31%).

En el 2010, 2011 y 2014 las exportaciones agroindustriales (con valor agregado) crecieron 22%, 29% y 23%, respectivamente.