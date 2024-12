Agroexportación: los dos productos que sin acabar este año ya superaron al 2023.

La palta, que el año pasado exportó US$ 963 millones, hasta septiembre del 2024 ya supera los US$ 1,218 millones. Mientras que, en el cacao, durante los primeros nueve meses del año se logró exportar cerca de US$ 590 millones, por encima de las cifras de todo el 2023 (US$ 219 millones).

Elkin Vanegas, presidente del comité de Frutas y Hortalizas de la Asociación de Exportadores (ADEX), precisó que, pese a la caída en el volumen despachado, en estos meses el precio promedio de exportación de la palta tuvo un incremento de 35.4%. Al mismo tiempo, la cotización del cacao se disparó en 165.9%, con un volumen enviado que se elevó en 50.4%

“En el cacao los precios ha subido enormemente porque Costa de Marfil, Ghana, Nigeria y Camerún y otros países de África -que concentran cerca del 75% de la producción mundial- tuvieron problemas climáticos y esto complicó su producción. En el caso de la palta, Colombia no ha producido mucho y México también ha caído un poco por temas climáticos. Entonces, han habido buenos precios que ha aprovechado el Perú”, comentó.

Otros productos que estarían cerca de lograr alcanzar o superar las cifras de agroexportación del año pasado son la páprika, el café, el mango y los bananos orgánicos.

Un producto estrella que continuaría su tendencia al alza en los últimos meses sería el arándano, que entre enero y septiembre viene sumando envíos por US$ 964 millones. Si bien este resultado es 44.8% mayor que lo alcanzado en el mismo periodo del 2023, aún está por debajo de los US$ 1,676 millones que logró en el total del año pasado.

Fin de año

Gonzalo Manrique del Instituto Peruano de Economía ( IPE ) indica que se esperaría un desempeño positivo de estas agroexportaciones en los últimos meses . El economista explicó que solo en el inicio del cuarto trimestre, en octubre, los envíos agrarios tuvieron un alza de 19% principalmente por la demanda de arándanos.

“Esto significa que 3 de cada 4 partes de este crecimiento del 19% de octubre se debe a las mayores exportaciones de arándanos. Generalmente estos envíos se concentran en los últimos 4 meses del año, entre septiembre y diciembre. De mantenerse este ritmo es probable que esto se traduzca también en un buen desempeño de todo el sector durante estos últimos meses”, sostuvo.

Una situación similar se vería con la uva, cuyos envíos a septiembre suman US$ 517 millones y están aún por debajo de lo alcanzado en el 2023. Fuentes de Adex precisan que en estos últimos meses del año la uva iniciará su nueva temporada, pues la nueva campaña recién arrancó en octubre y durará hasta marzo del 2025, periodo donde se exporta más de este fruto.

Si bien el volumen despachado fue menor porque las condiciones climáticas adversas redujeron la siembra, Vanegas de ADEX destacó que se esperaría que el próximo año haya un repunte en los envíos de uva, principalmente en volumen, teniendo en cuenta los recientes acuerdos que permiten el ingreso de uva a Japón, así como el inicio de operaciones del puerto de Chancay, que facilitará el traslado de las agroexportaciones a Asia.

“De cada cinco personas de Asia, principalmente de China, uno consume uva peruana. Con esta apertura de mercado, estas flexibilidades y el menor tiempo de transito que ahora van a ser 21 días, va a ayudar a que podamos aumentar esa cifra. El abrir mercados con China genera muchas oportunidades y sostenibilidad para el crecimiento de productos como la uva y el arándano”, refirió.

Por el momento, solo comparando las cifras de enero a septiembre del 2024 con el mismo periodo del 2023, Vanegas indicó que ya se observa que 11 productos han superado el valor exportado del año anterior, entre ellos la palta, los arándanos, el café, el cacao, la quinua, las bananas, los frutos congelados, y las cebollas.

Cabe mencionar que, según el Sistema de inteligencia comercial de Adex Data Trade, las exportaciones agrícolas peruanas superaron los US$ 7,740 millones entre enero y septiembre, alrededor de 21% más que hace un año, impulsadas por los envíos no tradicionales.

