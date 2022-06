Tras lanzar una segunda convocatoria para la compra de fertilizantes por S/ 348 millones, Agro Rural señaló que introducirán cambios a ese procedimiento para lograr que llegue a tiempo, antes del inicio de la campaña 2022-2023, aunque admitió que lo que se pueda comprar con ese monto no cubrirá todo lo que se requiere para este año.

Rogelio Huamaní, director de Agro Rural (adscrito al Midagri), explicó a gestion.pe que cada año el agro nacional demanda un promedio de 450 mil toneladas de urea, y que con el presupuesto antes mencionado, van a cubrir posiblemente solo un 25% de lo que se necesita.

Proyecto de ley

En tal sentido, indicó que elaboran un proyecto legal que enviará en esta semana (el Ejecutivo) al Congreso para dar facultades al Midagri para poder realizar compras de fertilizantes fuera del país, y que permita venderlos a los productores a precio social.

Ya el anterior titular del sector, Javier Arce, había indicado que la adquisición que haga ahora ese ministerio no será vendida, sino dada en forma gratuita a productores de menos de 5 hectáreas.

Modificaciones

Además, Huamaní refirió que en la nueva licitación buscarán que participen, ya no intermediarios (como sucedió con la primera subasta), sino en forma directa los productores de dicho insumo, y que se abrirán los términos de referencia para garantizar un número de empresas aptas para vender el producto.

Plazo

Vale recordar que, en la víspera, la Contraloría advirtió que la primera subasta no aseguraba la entrega del insumo a tiempo para el inicio de la campaña que empieza en agosto, en tanto los gremios señalan que ello traerá el riesgo de carestía de alimentos, mientras la FAO estimó que estos podrían subir en el Perú en 35% (Gestión 07.06.2022).

En tal sentido, el director de Agro Rural indicó que esperan adjudicar la buena pro a los mejores postores entre el viernes o sábado de esta semana, y que la prioridad (para elegir al ganador) será los plazos de entrega. Así, estimó que en la primera semana de agosto ya debería estar ese producto en mano de los productores agrarios, o al menos una parte del mismo.

Citaciones

En tanto, el nuevo titular del Midagri, Andrés Alencastre, invitó a una reunión de trabajo a la Comisión Agraria del Congreso para el próximo lunes 13 del presente a fin de exponer las acciones de su sector para afrontar la crisis alimentaria, entre otros temas.

No obstante, esa misma comisión convocó al ministro a presentarse este viernes para que exponga ante ese grupo de trabajo parlamentario sobre su plan para la compra de insumos agrarios, el estado de capitalización de Agrobanco, su evaluación en la designación de funcionarios de confianza en el Midagri, etc.

Incapacidad

En tanto, el empresario agrario y presidente de Inform@cción, Fernando Cillóniz, objetó que el Midagri se esté dedicando ahora a buscar importar urea, señalando que no tiene personal capacitado para esa labor, pues destituyó a la mayoría de sus profesionales y puso en su lugar a militantes de Perú Libre, y que así no es posible esperar un buen resultado.

Además, señaló a Gestión que el problema en el país no es hoy la disponibilidad de urea, pues hay diversas empresas importadoras especializadas (ver gráficos) que operan normalmente. El problema, anotó, es que la urea está muy cara, pero ante lo cual los productores están buscando ya alternativas, como el sulfato de amonio, entre otros insumos.

Alza de fertilizantes afectaría más a pequeños productores

La agroexportación se sustenta solo en 250 mil a 350 mil hectáreas cultivadas para tal fin. Sin embargo, el grueso de la agricultura peruana está apoyado en el minifundio.

“Estamos hablando de alrededor de 2 millones y medio de propietarios que tienen propiedades menores a 5 hectáreas, las cuales destinan el 60% de su producción a su autoconsumo y el otro 40% al mercado interno”, destacó el exministro de Economía y Agricultura, Ismael Benavides.

En un conversatorio de la UCP sobre crisis alimentaria, Benavides advirtió que los pequeños agricultores serán los más afectados por el alza del costo de los fertilizantes, no solo porque su precio se ha triplicado, sino porque estas unidades productivas no son rentables y no tienen acceso al financiamiento, por lo que no tendrían capital para adquirir los fertilizantes.

A pesar de ello, la papa -tubérculo que es el sustento de 711,313 familias, según el Midagri- sería el insumo que se vería menos impactado, ya que “los paperos andinos hacen uso de fertilizantes orgánicos”.

CCL: Agricultores necesitan importar urea por S/ 1,400 mlls.

Representantes de diversos gremios empresariales señalaron que tienen pocas esperanzas en que con el nombramiento de un nuevo ministro de Agricultura (Andrés Alencastre) se vaya a conjurar el riesgo de seguridad alimentaria que enfrenta el país, y menos atender otros temas de agenda pendiente en el sector.

Carlos Posada, director institucional de la CCL, puso en duda que con la compra de fertilizantes que ha programado el Midagri, se vaya a cubrir los requerimientos para la próxima campaña agrícola 2022-2023.

Si bien el citado ministerio ha previsto destinar S/348 millones para importar urea, Posada estimó que se requiere al menos S/1,400 millones para poder cubrir las necesidades de fertilización en el campo con miras a esa campaña, y que se debió permitir la participación de empresas nacionales.

Además, consideró que se debió autorizar la participación de la Cancillería para poder hacer una selección directa de productores que provean el insumo.

Por su parte, Jessica Luna, gerente general de ComexPerú, señaló que una prioridad del nuevo titular del Midagri debería ser solucionar la escasez de fertilizantes, pero dijo que por la inexperiencia del personal nombrado en ese sector en este gobierno, hay pocas expectativas de solución.

Además, otro tema prioritario a atender, citó, es la paralización de proyectos de irrigación, así como impulsar el suministro de agua pues solo 37.8% de la superficie agraria tiene acceso al riego, entre otros.

A su turno, el presidente de ADEX, Julio Pérez Alván, señaló que esperan que el nuevo ministro sea un profesional idóneo, con ética intachable y abierto al diálogo, y que no es permisible la pérdida de tiempo para la toma de decisiones que enrumbe la agricultura.

En tanto, Gabriel Amaro, director ejecutivo de AGAP, señaló que el ministro Alencastre debe devolverle al Midagri sus mejores cuadros técnicos y convocar a los sectores productivos y gremios, y convocar a una mesa técnica público-privada para enfrentar la crisis alimentaria.