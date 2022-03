La Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (Agalep) señaló que los cambios que impulsan junto con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) al Reglamento de la Leche no prohíben el uso de leche en polvo en la industria láctea.

“Si la industria quiere utilizar leche en polvo y otros insumos, es totalmente libre de hacerlo, pero no puede llamar a este producto ‘leche evaporada’”, precisaron en un comunicado.

En tal sentido, aclararon que no existen razones para subir el precio al consumidor, como lo advirtió el Comité de Lácteos de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). Agalep ha garantizado el abastecimiento de leche en cuanto a calidad y cantidad de leche fresca a la industria, no obstante, denunciaron supuestas amenazas de las empresas para no recoger la leche a pequeños productores.

En esa línea, informaron que se mantienen “en pie de lucha” en espera de que el Consejo de Ministros apruebe la corrección del Reglamento de Leche.

En la víspera, el Midagri sustentó técnicamente las modificaciones al proyecto ante el gabinete ministerial, sin embargo, Gestión.pe supo que deberán levantarse una serie de observaciones en el transcurso de los días.

“Este cambio, respaldado por un sustento técnico del Midagri, está en el contenido de grasa: si bien el reglamento peruano actual requiere un nivel de grasa mayor, este no tiene ningún efecto nutricional, reforzando así la necesidad de ser corregido”, agrega Agalep.

El gremio también espera que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) convoque a una Mesa vinculante de Alto nivel; con la esperanza de poder abordar el tema y brindar medidas que protejan su trabajo.