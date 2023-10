De acuerdo con la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepcmac), el sistema actual de pensiones ha perdido credibilidad y no hay motivación para que los sectores que no aportan puedan optar por una pensión facultativa.

Jorge Solís, presidente de la Fepcmac, señaló a Gestión que las cajas municipales sí van a participar de aprobarse el proyecto de reforma previsional del Poder Ejecutivo.

Por ahora -mencionó- vienen trabajando en conjunto un modelo de cómo gestionar esos fondos pensionarios, pero ven con buenos ojos incluir a los independientes e informales.

“Las cajas estamos dispuestas a participar. Tenemos experiencia y solvencia para gestionar los fondos previsionales. Nuestra oferta de valor va para los trabajadores independientes y los informales, que son casi un 80% en el país”, expresó.

¿Mayor rentabilidad?

Solís prevé que de ingresar a competir en el mercado de pensiones, los futuros pensionistas de las cajas tendrían la opción -en su opinión- de tener una mayor rentabilidad.

Explicó que su capacidad de administración queda demostrada con la buena rentabilidad que da el dinero de la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS). Sin embargo, aclaró que aún no tienen un estudio de las ganancias que pueden tener los posibles pensionarios.

“A los trabajadores se les ha dado muy buena rentabilidad con las CTS. Abrir el mercado permitiría a los que no están en el régimen pensionario privado o del Estado optar por un plan previsional que le permitan mayor rentabilidad y tener mejores condiciones, porque la reforma propone un proceso progresivo a la universalidad”, apuntó.

¿Cuántas cajas participarán?

Según Solís, las cajas municipales de Huancayo, Arequipa, Piura, Cusco y Trujillo podrían dar el primer paso para ingresar al mercado previsional.

Consideró que la meta gremial es que entren progresivamente hasta unas ocho cajas a competir en el mercado de pensiones.

“La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) reconoce que las cajas son maduras, tienen experiencia y son atractivas para el sector al que se pretende incluir para la universalidad de la pensión. Así que estamos preparados, capacitados para administrar ese sector, solo nos queda esperar la reglamentación para alinear nuestros procesos”, comentó.

Walter Rojas, gerente de Negocios de Caja Cusco, manifestó que hay intenciones de participar, pero el Poder Ejecutivo tiene que establecer las “reglas de juegos claras” para su ingreso.

“A diferencia de los bancos, como cajas municipales tenemos mayor conocimiento del segmento informal, quienes también serán el objetivo de su ingreso al sistema pensionario, pero detrás de eso tendríamos que ver las condiciones en las cuales el Gobierno establecerá ese tipo de pensión”, aseveró.

Una buena opción -señaló- para captar más clientes e impulsar a la inclusión financiera. “En Cusco hay muchos guías turísticos y no tienen una pensión. Lo que hace es tener una cuenta de ahorro programada, entonces, eso nos da una mirada de que hay potencial”, afirmó.

Sin experiencia

Contrario a las intenciones de las cajas, para Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y asesor del Directorio de AFP Habitat, no es tan sencillo ser un nuevo competidor en el sistema previsional porque hay regulaciones muy estrictas y rígidas que deberán cumplir, como las que tienen las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

“Tiene que existir una responsabilidad fiduciaria de los fondos que se administran de los afiliados. Entonces, abrirlo a la competencia eliminando el giro único y permitiendo que no solo los bancos y empresas de seguros -que son los probables entrantes a este negocio-, se sumen las cooperativas, los fondos de inversión y las cajas municipales, eso es un exceso”, dijo.

En esa línea, Castilla se mostró en contra de que las cajas municipales participen. “Una cosa es manejar los ahorros de una entidad municipal y otra administrar un fondo previsional de muy largo plazo”, refirió.

Añadió que “una entidad financiera capta recursos, los intermedia, y los presta. Entonces, en la intermediación está el negocio para ellos, pero el objetivo de una administradora de fondo de pensiones es rentabilizar y así se tenga un fondo suficientemente robusto para una pensión futura. Acá los móviles son distintos”.

El economista mencionó que las cajas municipales tienen gran dependencia de la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS), debido a que son una proporción importante de sus pasivos.

Por lo que advirtió que la participación de las cajas municipales como administradores del sistema previsional puede generar conflictos de interés.

“Si se liberan las CTS de las cajas municipales, ¿no se verán con la tentación de tomar otro tipo de fondo que administre en caso tenga problema de liquidez? Me preocupa el conflicto de interés, me preocupa la heterogeneidad de las entidades a las cuales está abierto y una cosa es intermediación financiera y otra rentabilizar fondos a largo plazo”, dijo.

No cualquiera podrá entrar

Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra, saludó que se incluya en la reforma de pensiones a entidades financieras entre los administradores de los fondos de pensiones, pero dejó en claro que no cualquier empresa podrá ser parte de ella.

“El nuevo competidor deberá tener los equipos de inversiones especializados, equipo de pago de pensiones, tiene que sustentar que tiene los procedimientos y tendrá que entrar con las mismas reglas de juego. Se va a dar la competencia, pero no quiere decir que cualquiera ingresará porque es una industria que tiene complejidad”, remarcó.

Resaltó que la competencia tiene un montón de beneficios en todas las industrias, puede ser por el precio, servicio o producto.

“Para generar competencia tienen que existir predictibilidad en el largo plazo. Una reforma como la que se plantea emplea condiciones adecuadas para facilitar la competencia”, apuntó.

Evaluación

Juan José Marthans, exjefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), sostuvo que la posibilidad de participantes de entidades no especializadas en la dinámica del sistema privado de pensiones es interesante dada la necesidad de un incremento de oferta en alternativas de pensión al interior del mercado peruano.

Independientemente de cajas municipales o no, Marthans refirió que la SBS dispone de las condiciones técnicas y operativas de organización para garantizar que esta inserción de entidades realmente promueva nuevas oportunidades para los afiliados.

“Nuestro ente supervisor dispone de todas las calificaciones como para autorizar qué tipo de entidades financieras están en condiciones de ofrecer los servicios asociados al sistema privado de pensiones. Acá no se trata de evaluar el tamaño de la empresa o especialización, sino su capacidad operativa para administrar esos recursos, su capacidad para evaluar riesgos y ofrecer la seguridad a los afiliados”, anotó.

Bajo ese contexto, Marthans consideró que se debe dejar de actuar a la SBS para evaluar si da un permiso a los nuevos competidores en el sistema de pensiones.

Aseguradoras muestran interés

Las empresas de seguros son otros de los actores que también podrían ingresar al sistema de pensiones, según el proyecto de reforma de pensiones del Poder Ejecutivo. Eduardo Morón, presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), afirmó que hay interés de varias compañías.

Comentó que ese rubro ya realiza inversiones a largo plazo y tienen equipo entrenado en dicho caso. “Lo que movemos son operaciones grandes que son muy parecidas a las de las AFP, eso es una gran diferencia con respecto a los bancos o cajas que no hacen ese tipo de cosas”, aseguró.

Sin embargo, Morón mencionó que falta incluir un elemento importante en la propuesta para no tener un excesivo cobro de interconexión.

“Hoy se tiene un back office centralizado con el AFPnet, que es el recaudador que distribuye los aportes a la gente, pero imagínate que aparezca otra entidad que se plantea en la norma, entonces, cuánto se le va a cobrar por ese servicio que se le da a las AFP porque el dueño es la Asociación de AFP”, argumentó.

En ese sentido, Morón recomendó que la SBS debería poner un artículo en la norma para que sea regulado ese cargo de interconexión y así darle espacio a nuevos competidores.

Con menos restricciones, precisó que se podrá darle más rentabilidad a los afiliados del sistema previsional privado.

Asimismo, el ejeecutivo fue enfático al señalar que es muy probable que las cajas municipales no ingresen porque no es su negocio y no tienen experiencia.

Datos

Otros de los competidores que podrían ingresar al sistema previsional son los bancos, financieras, cooperativas de ahorro y crédito, cajas rurales y bancos de inversión.

En países como México, hay 10 competidores en el mercado del sistema de pensiones, le sigue Chile con 6, y Perú, Colombia y Uruguay con cuatro cada uno.