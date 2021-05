En el ideario del candidato a la presidencia por Perú Libre, Pedro Castillo, se cuestiona que para cualquier pretensión laboral sea obligatorio haberse afiliado a una Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) en el país.

Así, la postura en un eventual gobierno es fortalecer el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) -a través de la Oficina de Normalización Previsional (ONP)- y eliminar paulatinamente el Sistema Privado de Pensiones (SPP), que precisamente es administrada por las AFP’s.

Expertos consultados por Gestión.pe coinciden en que eliminar las AFP para que solo en el país opere la ONP no sería la mejor opción, considerando la expropiación de las AFP’s que ocurrió en Argentina.

Nacionalización sorpresiva

En el año 2008 la presidenta de ese entonces, Cristina Fernández de Kirchner, nacionalizó de manera inesperada el sistema de privado de pensiones que había sido creado en el año 1994.

Este sistema privado era manejado por las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP) -equivalente a las AFP en Perú- y en ese momento tenían recursos por cerca de US$ 30,000 millones.

¿Dónde terminaron esos recursos? Fueron traspasados a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), equivalente a la ONP en Perú, y en donde el monto de jubilación que reciben los pensionistas se financian con el aporte de todos los cotizantes (sistema de reparto).

Como argumento, Fernández dijo que la medida buscaba garantizar las pensiones de unos 9.5 millones de afiliados a las AFJP pues se registraba una fuerte caída de la rentabilidad de los fondos, los cuales eran invertidos en bonos públicos y acciones que se habían desplomado por la crisis financiera global de ese entonces (2008).

Sin embargo, la oposición afirmaba que esta medida fue para asegurar recursos que le permitirían enfrentar los pagos de deuda del año siguiente, en el 2009.

Cabe recordar que Cristina Fernández asumió la presidencia de Argentina a inicios del año 2008, luego de que su esposo Néstor Kirchner dejara el cargo en diciembre del 2007.

Entre los últimos, según el índice mundial de pensiones

A la fecha en Argentina no existe el sistema privado de pensiones, solo el público (Anses); en tanto el Índice Mundial de Pensiones de Melbourne Mercer (MMPGI) 2020 –que evalúa los sistemas de pensiones de 39 países del mundo- ubica a Argentina (Puesto 38, con 42.5 puntos) entre los de peor índice que jubilación, superado solo por Tailandia.

En dicho informe, se señala que Argentina, junto a Japón, China, Indica, México, Filipinas, Turquía y Tailandia, se encuentran en la categoría D, con un sistema con algunas características deseables, pero que también tiene importantes debilidades y/u omisiones que deben ser abordadas. “Sin estas mejoras, su eficacia y sostenibilidad están en duda”, señala el informe.

En este mismo ranking Perú se encuentra en la posición 24 con 57.2 puntos y dentro de la categoría C, con sistema de pensiones que tiene algunas buenas características, pero que también tiene n importantes riesgos y / o deficiencias que deben abordarse. Sin estas mejoras, se puede cuestionar su eficacia y / o sostenibilidad a largo plazo.

De acuerdo a la página oficial de Anses, para tramitar la jubilación se toman en cuenta los años de trabajo con aportes y la edad de la persona. Las mujeres deben tener 60 años mientras que los hombres deben tener 65 años. Además, deben haber aportado al sistema durante 30 años.

La jubilación mínima en Argentina se ubica en 20,571 pesos argentinos (US$ 218.81) y el promedio en 33,649 (US$ 403). A la fecha, existen 8,3 millones jubilados.

Índice Mundial de Pensiones MERCER CFA 2020 Ranking País Valor global del índice

(Puntaje) 1 Holanda 82.6 2 Dinamarca 81.4 3 Israel 74.7 4 Australia 74.2 5 Finlandia 72.9 6 Noruega 71.2 7 Singapur 71.2 8 Suecia 71.2 9 Canadá 69.3 10 Nueva Zelanda 68.3 11 Alemania 67.3 12 Chile 67.0 13 Suiza 67.0 14 Irlanda 65.0 15 Reino Unido 64.9 16 Bélgica 63.4 17 Hong Kong 61.1 18 Estados Unidos 60.3 19 Malasia 60.1 20 Francia 60.0 21 Colombia 58.5 22 España 57.7 23 Arabia Saudita 57.5 24 Perú 57.2 25 Polonia 54.7 26 Brasil 54.5 27 Sudáfrica 53.2 28 Austria 52.1 29 Italia 51.9 30 Indonesia 51.4 31 Corea 50.5 32 Japon 48.5 33 China 47.3 34 India 45.7 35 México 44.7 36 Filipinas 43.0 37 Turquía 42.7 38 Argentina 42.5 39 Tailandia 40.8 Promedio 59.7 Fuente: Índice Mundial de Pensiones MERCER CFA 2020

Las pérdidas

En diálogo con Gestión.pe el docente de la Universidad ESAN, Jorge Guillén, indica que la pensión de jubilación que reciben hoy los argentinos pudo ser mayor. Indicó que cuando se realizó la expropiación de las AFP, compuesta mayormente en los bonos y que ya mostraban pérdidas, los fondos perdieron su valor.

En el caso de Perú, la cartera administrada por las AFP está compuesta en su mayoría por acciones e inversiones extranjeras, y mínimamente en bonos, precisó.

“El gran sacrificado fue el afiliado porque empezó a ver que su fondo de pensiones se deterioró y muchos no fueron reconocidos en su totalidad. (…) Los afiliados de Argentina pasaron a la ONP (equivalente a Perú) y tuvieron una reducción significativa en más de la mitad de sus pensiones, es decir, si iban a reducir 100, ahora recibirá 50, por el deterioro de sus aportes”, dijo.

En esa línea, Pedro Grados, director de la carrera de Economía de la Universidad de Lima, coincidió con Guillén al explicar que la pensión que hoy reciben los jubilados argentinos pudo ser mayor, pues la cartera de pensiones permite invertir en dólares y esta moneda no ha perdido su valor desde esa fecha.

“Hoy día si las AFJP hubieran mantenido un porcentaje importante de su portafolio en dólares tendrían pensiones más altas que las que reciben hoy en día”, sostuvo.

Lo que sucede en Perú

En Perú, la pensión mínima en el sistema público se ubica en S/ 500 (US$ 136.02 al tipo de cambio vigente) y la máxima en S/ 893 (US$ 242.93). Para recibir una pensión por jubilación se exige como mínimo 20 años de aporte, por lo que, si solo aportó 19 años, no recibirá pensión.

En el sistema privado cada afiliado tiene una Cuenta Individual de Capitalización (CIC) y puede recibir su pensión a la edad de jubilación (65 años de edad), no importa cuántos años haya aportado. A febrero de este año, la pensión promedio por jubilación es de S/ 1,087.62 (US$ 295.87), según datos de la Asociación de AFP.

De prosperar la iniciativa de Castillo de eliminar progresivamente las AFP, los fondos administrados por estas pasarían a manos de la ONP. Actualmente, la cartera administrada por las AFP alcanza los S/ 159,372 millones y cuenta con 79,815 pensionistas que reciben jubilación. Al considerar a los pensionistas por invalidez y sobrevivencia, la cifra se eleva a 182,359 pensionistas.

Para el docente de Esan, en Argentina la expropiación del sistema de pensiones respondió a un tema coyuntural en que atravesaba el mundo con la crisis financiera, mientras que en Perú se ha politizado con la propuesta del candidato Pedro Castillo y de prosperar, será una medida drástica al golpear a la población de clase media o media alta que no necesariamente son ricos acomodados.

“Por cada millón de soles en el fondo es S/ 5,000 de jubilación, entonces va a pasar a tener una menor jubilación y el dinero que aportó, se perdió. Es parecido al caso de Argentina y si bien puede ser una idea populista tomar los fondos de AFP en Perú, no es una medida que traiga bienestar a una parte de la población”, dijo.

Por su parte, Grados, explicó que los sistemas de reparto –en este caso la ONP- tienen una gran deficiencia, pues al ser administrado por el gobierno se mezcla el dinero de los aportes con las inversiones del Estado y muchas veces terminan financiando los déficits fiscales de los problemas de financiamiento del propio Estado.

Indicó que cuando sucedió la expropiación de las AFP en Argentina la CEPAL lo consideró como una confiscación, pero para Grados “fue un robo”.

“Le robaron el dinero a los aportantes. En el Perú, imagínate que si el afiliado tenía la posibilidad de retirar los S/ 12,400 de su AFP que permitió retirar el Congreso el año pasado (por la pandemia del COVID-19), pero un día antes se generaba que todo pasaba al Estado, ya no hubieran podido sacar ese dinero y eso demuestra claramente que es una confiscación en palabras elegantes, pero es un robo en palabras más directas”, afirmó.