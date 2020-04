El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, planteó de la posibilidad de que se extienda la liberación mensual de los no aportantes de las AFP hasta fin de año.

Como se recuerda, el Gobierno dispuso la liberación de hasta S/ 2,000 de aquellas personas que dejaron aportar al sistema privado desde los últimos seis meses para poder contar con liquidez en medio de la crisis ante la expansión del Covid-19.

“En este momento hay 6 millones y medio de afiliados al sistema privado de pensiones, de los cuales 3 millones no cotizan. El problema son los 3 millones que no cotizan. El problema no (está) en los que están cotizando”, refirió.

Ante lo cual calificó como una ‘imprudencia’ la propuesta del legislativo de liberar el 25% de los fondos de AFP, ya que únicamente beneficiaría aquellos trabajadores formales que continúan cotizando en el sistema y no aquellos que dejaron de hacerlo.

“Lo que creo es que hay que dar a la gente que tiene bajos ingresos algún tipo de apoyo (y que no este cotizando en el sistema). Puede ser (que pueden sacar) S/ 1,000 mensuales o S/ 1,200 por seis meses o hasta fin de año. Esa cifra sería manejable ”, especificó.

Agregó que este planteamiento podría trabajarse entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Congreso. " Lo que sugería que por seis meses (los no aportantes puedan disponer) S/ 1,000 o S/ 2,500 máximo y hasta 10 meses, por ejemplo", precisó.

