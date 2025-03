Juan José Salmón, gerente general de Lima Airport Partners (LAP), afirmó que con el avance del 99.4% de las obras, el nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez, sí se podrá inaugurar el 30 de marzo, pues está garantizada la seguridad de los pasajeros al 100%.

“Nosotros estamos comprometidos con la seguridad. No estamos corriendo para evitar una multa sino para que la operación sea segura para la población”, sostuvo en en el programa Cuentas Claras de Canal N.

Sobre el sistema de alerta y abastecimiento del combustible, Salmón indicó que están evaluando algunas observaciones que han sido levantadas y ahora la planta cumple con toda la normativa peruana.

No obstante, indicó que si la planta no cuenta con los permisos no podrá operar. “Es así de claro”, apuntó.

Añadió que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) se encuentra ahora evaluando todo y aguardan los resultados.

Al ser consultado, sobre cuándo Ositran se tendrán lista dicha evaluación, no lo precisó.

Anteriormente Verónica Zambrano, presidenta de Ositran señaló que que en la quincena realizarían las inspecciones correspondientes.

Al ser al ser consultada si es que podría prorrogar aún más la fecha, Zambrano indicó que para ello debería haber un acta o una adenda, de lo contrario si es que no cumple el 30 de marzo, empezará a correr las multas y penalidades diarias.

“ (LAP) no han incumplido con el contrato porque en realidad el plazo no era el 18 de diciembre el plazo era el 30 de enero, luego el 30 de enero hubo un acuerdo por acta que se prolongó hasta el 30 de marzo, así es que estamos dentro de los plazos”, explicó en su momento.

Zambrano indicó que les preocupa el tiempo, pues lo ideal es que el 28 de febrero hubiera estado todo al 100% para poder haber empezado con todas las pruebas integrales, pero eso no está pasando ahorita.

“Creo que lo que sucede es que tampoco ellos mismos (LAP) saben (el tiempo en el que terminarán)”, acoto.

