Las aerolíneas se encaminan a perder un total de US$ 157,000 millones este año y el próximo, advirtió su principal organismo mundial el martes, rebajando aún más el panorama de la industria en respuesta a una segunda ola de infecciones de coronavirus y cierres que afectan a los principales mercados.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que pronosticó en junio pérdidas de US$ 100,000 millones para el periodo de dos años, dijo que ahora proyecta un déficit de US$ 118,500 millones solo este año, y otros US$ 38,700 millones para 2021.

La sombría perspectiva subraya los desafíos que aún enfrenta el sector pese a las noticias optimistas sobre el desarrollo de vacunas contra el COVID-19, cuya distribución a nivel global continuará durante el próximo año.

“El impacto positivo que tendrá en la economía y el tráfico aéreo no ocurrirá masivamente antes de mediados de 2021”, dijo a Reuters el director general de la IATA, Alexandre de Juniac.

Se espera que el número de pasajeros caiga a 1,800 millones este año desde los 4,500 millones de 2019, según la IATA, y se recuperará solo parcialmente hasta los 2,800 millones el próximo año. Se espera que los ingresos por pasajeros para 2020 se desplomen un 69%, a US$ 191,000 millones.

Los pronósticos asumen una cierta reapertura de las fronteras a mediados del próximo año, gracias a la combinación de tests del COVID-19 y el despliegue de vacunas.

La IATA reiteró su llamado a los gobiernos para que reemplacen los regímenes de cuarentena que complican los viajes con programas de tests generalizados.

“Vemos que los estados vienen a escucharnos cada vez más”, dijo De Juniac, citando iniciativas de tests en curso en Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Estados Unidos y Singapur.