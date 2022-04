La iniciativa para permitir a los afiliados de AFP realizar un nuevo retiro de su fondo de pensiones avanzó en el Congreso, pese a las críticas de entidades técnicas y expertos económicos.

La Comisión de Economía del Parlamento aprobó ayer con nueve votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, un dictamen que propone que todos los afiliados, sin restricciones, puedan disponer de hasta cuatro UIT (S/ 18,400) de sus fondos de pensiones.

Inicialmente se planteó un retiro de hasta tres UIT, pero al final la mayoría de congresistas se inclinó por una disposición máxima de cuatro UIT. Asimismo, se dejaron de lado otras propuestas, como el uso del 50% de los ahorros previsionales para el pago de créditos hipotecarios (Gestión 12.04.2022).

Los legisladores argumentaron que los retiros de las AFP buscan ayudar a millones de afiliados que pasan momentos difíciles por la crisis económica y elevada inflación.

Sexto

En tal sentido, pidieron a la presidenta de la comisión, Silvia Monteza, hacer las gestiones para que el dictamen pase al pleno del Congreso lo antes posible. De aprobarse, sería el sexto retiro de fondos del sistema de AFP en los dos últimos años.

Así, ya han salido del SPP alrededor de S/ 66,000 millones, según datos de la SBS.

El nuevo retiro implicaría una salida adicional de hasta S/ 27,333 millones, estima la SBS, mientras que para las AFP el monto estaría más cerca de los S/ 30,000 millones. Dichas cifras representan entre el 20% y 23% del tamaño actual de fondo de AFP. Además, potencialmente unos 5.2 millones de afiliados accederían a los retiros con esta iniciativa, calcula la SBS.

Presión

Los recursos que salen de los fondos de pensiones se inyectarían a la economía y pondrían más presión sobre la inflación, hoy en máximos de 24 años, advierten expertos.

Uno de ellos, Elmer Cuba, socio de Macroconsult, considera que el alza de precios se agravaría (ver opinión). Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra, coincidió en que la disposición de fondos de pensiones generará una presión inflacionaria adicional.

“Y probablemente tenga una reacción negativa por parte de las clasificadoras de riesgo y ponga en jaque aún más nuestra clasificación de grado de inversión”, alertó.

Populismo

Tras los cinco anteriores retiros, 2.3 millones de afiliados se quedaron sin ningún sol en sus cuentas de AFP, número que podría aumentar si el Congreso aprueba la salida de más fondos, según la SBS.

“Las personas que no tienen ingresos o que no tienen trabajo ya han retirado todo; entonces esta medida se va a concentrar en personas que hoy tienen trabajo, que no tienen urgencia”, dijo Ferrini. Enfatizó que entes técnicos, como la SBS, BCR, MEF, OCDE, FMI y clasificadoras de riesgo han advertido el daño que le hacen al país y al sistema de pensiones más retiros de fondos de pensiones.

Lo aprobado por la Comisión de Economía “es populismo puro, pues no se sustenta por ningún lado”, afirmó.

Pidió a las bancadas del Congreso considerar, antes de votar en el pleno, el impacto negativo que esta medida tendría para el país.

Elmer Cuba: “Aberrante populismo del Congreso”

Socio director de Macroconsult

Me parece que es la peor política económica en lo que va del 2022. Me parece insólito que el Congreso pueda estar a estas alturas con este populismo aberrante. Ni siguiera en el Chile de Boric están planeando hacer eso; el Gobierno mismo de Chile se opone a eso.

Uno, poca gente en el Perú recibe pensiones y con esto van a recibir mucho menos. Se está desprotegiendo a la gente que no recibirá pensiones, cuando en todo el mundo las pensiones son obligatorias. Ahora, si se libera, la gente va a retirar.

Se está destruyendo el sistema de pensiones y afectando a millones de usuarios.

Dos, es innecesario hoy día porque el sector formal ha sido el menos golpeado y esto no va a ir a las clases populares ni a los informales ni a los independientes. Y tres, se afectará de manera importante el mercado de capitales local, que se queda sin financiamiento de largo plazo.

Es una pésima señal, de las peores; muchos nos quejamos del Ejecutivo por el populismo, pero es también aberrante este populismo del Congreso, no tengo otra palabra.

Degrada al país en términos de su imagen internacional: un país que de pronto empieza a destruir sus pensiones. Y por último, tiene efectos en el corto plazo inflacionarios porque justamente el Banco Central está luchando contra la inflación, que está encima del 3% por eventos internacionales, y ante esto habrá un choque de demanda porque no es poca plata (la que saldrá de las AFP), son S/ 27,000 millones.

Es una inyección fuerte en la demanda en un contexto de inflación, y va a determinar que el BCR sea mucho más contractivo para enfrentar la inflación. Es contraproducente, por donde se vea. No hay nadie que pueda defender esta medida.