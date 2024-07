El reinicio del proyecto Tía María representa un compromiso con el desarrollo económico del Perú, tras asegurarse las condiciones para sus operaciones en la provincia de Islay, en Arequipa, afirmó el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Gustavo Adrianzén.

“La Arequipa de hoy apuesta por el desarrollo. El proyecto Tía María ha asegurado condiciones beneficiosas para la comunidad , absolutamente amigables con el medio ambiente”, afirmó Adrianzén.

Adrianzén señaló que, así como las comunidades de Islay han apostado por el impacto positivo que tendrá el proyecto, se espera que se incentive a otros distritos y provincias vecinas a buscar la gobernabilidad y la estabilidad social y política para atraer más inversiones.

“Estamos avanzando rápidamente. Estamos cerrando en 5% de crecimiento en promedio y nuestras cifras de inflación están controladas . Asimismo, nuestras reservas están controladas. Tenemos la seguridad de que el segundo semestre de este año será mucho mejor”, declaró.

Respecto a las movilizaciones en contra del proyecto Tía María, Adrianzén reafirmó el derecho a la protesta está garantizado, pero exhortó a la ciudadanía a expresar su desacuerdo de manera pacífica.

Cuestionó a la Corte IDH

Por otro lado, el titular de la PCM criticó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por, según señaló, exceder sus facultades al intentar limitar los poderes del Estado peruano.

“Un estado soberano no lo puede admitir. Cada poder tiene funciones constitucionales que cumplir, la del Congreso es legislar. En tal sentido, no se le puede ordenar que no cumpla su trabajo. Esto es un exceso”, comentó.

Sobre un posible retiro del Perú de las competencias contenciosas de la Corte IDH, Adrianzén señaló que aunque no es un tema en agenda , ninguna decisión está descartada sin un análisis riguroso.

Cambios en la Diviac

Adrianzén también se refirió a los cambios en la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), subrayando el respeto a las decisiones técnicas de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Esto forma parte de un proceso de mejora continua de la institución. Constantemente las unidades se crean y se fusionan. La Dirincri es una unidad más grande y eventualmente puede ser la que mejor desarrolle esas labores”, mencionó.

Además, criticó la gestión administrativa de la Diviac, señalando una aparente falta de control y manejo adecuado de los recursos por parte de sus directivos.

