Las Zonas Económicas Especiales (ZEE) son espacios de desarrollo industrial, tecnológico y de servicios principalmente orientados a la exportación; sin embargo, en nuestro país el sistema genera más importaciones, señaló el director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX, Edgar Vásquez.

“Permitiendo la administración del sector privado y con las condiciones necesarias, entre ellas una eficiente infraestructura, esos espacios pueden convertirse en los aliados estratégicos que las actividades productivas necesitan a fin de lograr su recuperación”, apuntó el ejecutivo.

En el caso de las exportaciones totales del Perú, si bien sumaron US$ 60,000 millones en el 2021, algunos sectores como textil, prendas de vestir, pesca para consumo humano directo, metalmecánica, minería no metálica y maderas no alcanzaron sus máximos históricos.

Vásquez detalló que en el 2021 las importaciones de las ZEE ascendieron a US$ 222 millones, la principal fue la Zona Franca Comercial de Tacna (Zofratacna) con US$ 86 millones; mientras que las exportaciones ascendieron a US$ 84 millones y la Zona Especial de Desarrollo de Paita fue la más importante con US$ 75 millones.

“En Perú existe un régimen de zonas francas, pero administrado por el sector público a través de los gobiernos regionales y con un comité de administración en el que también participan los ministerios y las cámaras de comercio regionales. Es necesario identificar qué falta para que se desarrollen de manera más efectiva”, agregó.

Precisó que con el propósito de hacerlas más atractivas deben generarse las condiciones necesarias como tener electricidad, agua e internet, así como infraestructura adecuada que garanticen su conectividad con los puertos y aeropuertos. Asimismo, mano de obra capacitada, tanto de profesionales de diversas carreras como de operarios calificados.

Refirió que si bien las ZEE constituyen un mecanismo que ofrece ventajas, lo cierto es que por ley no se crea oferta y menos demanda, tampoco puertos, aeropuertos ni carreteras. Dijo que su implementación en determinadas regiones debe obedecer a una visión estratégica, una visión de mercado y de desarrollo territorial, por lo cual es necesaria la opinión y participación del sector privado.

“Se hace necesaria abrir la posibilidad de crear zonas francas de administración privada que promuevan la inversión, tanto para lograr eficacia en su operatividad como en la promoción de sus ventajas en el exterior; asimismo, determinar el potencial del Perú en el futuro y con ese criterio tomar las decisiones correspondientes, dejando de lado intereses políticos”, agregó el representante de ADEX.

Zonas francas en Perú

En el país se crearon ocho zonas económicas, pero solo cuatro se encuentran operativas, Tacna (Zofratacna), Piura (Zed Paita), Arequipa (Zed Matarani) y Moquegua (Zed Ilo). Otras como la Zona Franca Comercial y Turística de Tumbes, Zona Franca de Loreto, Zona Económica Especial de Puno y Zona Franca de Cajamarca, no funcionan.

Las empresas que se instalan en estas zonas no pagan Impuesto a la Renta (IR), Impuesto General a las Ventas (IGV) y tampoco Impuesto de Promoción Municipal (IPM), a pesar de ello el sistema no ha conseguido el éxito esperado.

Sostuvo que en el mundo existen diferentes tipos de ZEE, comerciales, industriales, científico-tecnológicas y logísticas, por lo tanto, en Perú se deberían establecer estas zonas según la potencialidad de cada departamento del país y teniendo en cuenta las distintas características, sus ventajas y falencias, permitiendo su administración por parte del sector privado.

