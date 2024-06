Los despachos peruanos en abril sumaron US$ 4 mil 781 millones, registrando una caída de -10.4% respecto al mismo mes del 2023 (US$ 5 mil 333 millones), esto se explica por la reducción de los envíos tradicionales (-9.9%) y no tradicionales (-11.7%), informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX.

En su ‘Reporte de Exportaciones – Abril 2024′, indicó que el desempeño de la oferta primaria (US$ 3 mil 571 millones) fue influenciado por el comportamiento negativo de los minerales (-9.2%), hidrocarburos (-3.7%) y productos pesqueros (-62.9%).

En el sector minero, el monto US$ FOB del cobre (-1.3%) se redujo por los menores volúmenes (-24.8%) a pesar del aumento de su precio internacional (7.4% en abril del 2024, en comparación de abril del 2023); mientras que el valor del oro en bruto (54.1%) aumentó por efecto del precio internacional (16.6%) pese a la caída del volumen exportado (-10.6%), detalló.

Los despachos de los hidrocarburos (-18.9%) fueron afectados por un descenso del volumen de gas natural (-6.6%) y de su valor (-28.6%); y la pesca por la reducción del volumen y precio promedio de la harina de pescado (-70.5% y -3.4%, respectivamente). Solo el agro (US$ 21 millones 753 mil) logró un crecimiento de 24.6%.

La contracción de -11.7% de las exportaciones no tradicionales (US$ 1,210 millones) respondió a los resultados negativos de 5 de sus 10 sectores. La agroindustria (-6%) cayó por la disminución del volumen de mangos (-65.1%), demás frutos secos (-61.4%) y paltas (-14%), a pesar del aumento del valor y volumen de exportaciones de cacao y arándanos .

Asimismo, la pesca para consumo humano directo (-54.8%) tuvo el mayor retroceso por los menores volúmenes de pota (-75.5%). La siderometalurgia también retrocedió -10.1%, la minería no metálica (-29.5%) y maderas (-32.3%). Los que cerraron en azul fueron el textil (31.3), confecciones (1.9%), metalmecánica (21%), químico (3.4%) y varios (22.2%).

¿Cuál fue el acumulado?

El reporte del CIEN-ADEX precisó que en los primeros 4 meses del año, los envíos al exterior ascendieron a US$ 20 mil 808 millones, registrando un ligero incremento de apenas 0.9%. Los tradicionales sumaron US$ 15 mil 217 millones (3.8%) y 2 de sus 4 rubros evolucionaron de manera positiva: agro (54.7%) y minería (8.6%). Los que cerraron en rojo fueron pesca (-27%) e hidrocarburos (-18.9%).

Sus principales partidas fueron el cobre y sus concentrados y oro, que representaron de forma conjunta el 61.7% de este portafolio. Otros fueron los cátodos de cobre refinado, hierro, molibdeno, harina de pescado, cinc, gas natural, plomo y las demás gasolinas. Llegaron a China (US$ 7 mil 022 millones), seguido de Japón, Canadá, India, Emiratos Árabes Unidos, Suiza, EE.UU., Corea del Sur, Brasil, Chile y otros.

Por su parte, los no tradicionales (US$ 5 mil 591 millones) experimentaron una caída de -6.3% en comparación al mismo periodo del 2023 (US$ 5 mil 964 millones). Solo 4 de sus 10 sectores tuvieron un buen resultado: agroindustria (3.7%), químico (10%), siderometalurgia (2.2%) y varios (9.4%).

Los que presentaron retrocesos fueron la pesca para consumo humano directo (-45.9%), confecciones (-14%), minería no metálica (-22.2%), metalmecánica (-9.2%), textil (-2.3%) y maderas (-28.9%).

De toda la oferta con valor agregado, resaltó por monto US$ FOB la uva fresca (US$ 473 millones 010 mil) con una participación de 8.5% y un descenso de -26.4%. Otros fueron la palta, arándanos, mangos, fosfatos de calcio naturales, alambre de cobre refinado, cacao en grano y la pota.

EE.UU. (US$ 1,648 millones) se posicionó como el destino líder al concentrar el 29.5% del total no tradicional despachado al mundo, experimentando una contracción de -0.7%. Completaron el top ten Países Bajos, Chile, Ecuador, España, México, Colombia, Brasil, China y Bolivia.

Datos

- La balanza comercial cerró con un superávit de US$ 3 mil 888 millones, pues las exportaciones sumaron US$ 20 mil 808 millones y las importaciones US$ 16 mil 921 millones.