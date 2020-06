El presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), Erik Fischer Llanos, participó en una reunión de la Comisión de Comercio Exterior del Congreso de la República, a fin de exponer sobre la situación de las exportaciones y junto a los directores del gremio solicitó al Legislativo ser el socio estratégico que el país necesita en esta coyuntura, para proteger los miles de puestos de trabajo ya generados.

En esta cita se presentó la situación del sector severamente perjudicado por el COVID-19, el cual cayó 28.9% en marzo y 56.3% en abril. Asimismo, planteó una serie de medidas complementarias para impulsar las exportaciones y la economía y apoyar a su recuperación, entre ellas el incremento temporal del Drawback a 10%.

“Durante la crisis del 2008 y 2009 en Estados Unidos la tasa se incrementó a 8%, logrando la recuperación de las exportaciones en 11 meses tras 13 de caída. En el caso actual se proyecta 18 meses de contracción y 17 para la recuperación. Elevar el Drawback a 10% estimularía el sector que tiene una serie de sobrecostos que le resta competitividad y pone a los productos peruanos en una situación de desventaja respecto a los otros países”, explicó.

Las empresas, comentó Fisher, están en una situación límite y cualquier decisión legislativa que signifique incrementar los costos provocará la quiebra y la pérdida de trabajos. La mejor forma de recuperar el empleo perdido es manteniendo vivas a las empresas.

También propuso el lanzamiento de programas para resolver los problemas de liquidez del tejido productivo nacional, con un enfoque sectorial, intermediado por canales que alcancen a las pequeñas y medianas empresas, la ampliación de la base del cálculo del límite de créditos, programas de rescate financiero que ayuden a reestructurar las deudas y la revisión de los procesos de liquidación a fin de permitir su recuperación.

“Debemos considerar que los operadores financieros no trabajan mucho con las pymes. La ayuda que recibieron inicialmente algunas empresas no les durará para todos los meses de la crisis. Si no se les reestructura las deudas, podrían terminar en la quiebra y, por ende, se perderían puestos de trabajo”, mencionó Fischer.

Agregó también que se necesitan estímulos fiscales como el fortalecimiento del sistema de salud, el desarrollo de un sistema de seguridad sanitaria nacional y la modernización de las entidades públicas.

Competitividad

Con el objetivo de mejorar la competitividad del país, Fischer sugirió revisar de forma inmediata los procesos administrativos para ganar eficiencia, crear el Sistema Nacional de la Calidad y mejorar la competitividad logística.

“Construir un nuevo entorno para los negocios, digitalizar los procesos, revisar y desarrollar protocolos de seguridad y promover el comercio electrónico son otros pendientes”, indicó.

Superar la coyuntura, Fischer Llanos manifestó anteriormente, representa una lucha tenaz en contra de las actuales condiciones adversas, menos disponibilidad de insumos, sobrecostos, una demanda contraída del exterior y nuevas exigencias del comercio internacional en términos de seguridad de la salud y logística.

Participaron en la reunión el presidente de la Comisión de Comercio Exterior, Edward Zarate Antón y los congresistas Alexander Lozano Inostroza, Raúl Machaca Mamani y Humberto Acuña Peralta, Walter Benavides Acuña y Carlos Pérez Ochoa, entre otros.

El dato

El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó que al cierre de este año las economías de nuestros principales compradores terminarían en recesión, como EE.UU. (-6%), España (-8%), Italia (-9%) y Alemania (-7%). China crecería solo 1.2%).