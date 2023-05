El presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Julio Pérez Alván, señaló que la economía nacional es una de las más estables y resilientes de la región, lo cual representa grandes oportunidades para los inversionistas peruanos y extranjeros.

Indicó que ello es gracias a los cinco pilares en los que se sostiene la economía peruana, un buen marco institucional, política monetaria, política fiscal, apertura comercial y emprendimiento,

Durante su participación en el foro ‘Perú: Perspectivas para la Economía y el Comercio’, en el marco de su 50° Aniversario, y ante empresarios americanos y connacionales, destacó también que Perú es rico en diversidad y cultura.

“Un buen marco institucional, basado en nuestra Constitución Política y las leyes que contribuyen al desarrollo del sector privado; la política monetaria guiada por el Banco Central de Reserva (BCR); y una política fiscal responsable, son algunos de los fundamentos en los que descansa nuestra recuperación”, dijo.

Asimismo, consideró que la apertura comercial contribuye significativamente a la evolución y el éxito del sector exportador. Los resultados se explican por los productos peruanos famosos y demandados por los exigentes mercados internacionales, no solo por su variedad, sino también por su calidad.

“Las empresas peruanas desarrollaron características importantes en los últimos años como la resiliencia, la creatividad, la adaptabilidad y una alta disposición para aprovechar oportunidades. Estos rasgos particulares son la base en el objetivo de garantizar un crecimiento y desarrollo económico adecuados a corto, mediano y largo plazo en el Perú”, añadió.

El líder gremial resaltó el potencial de varios sectores como la pesca y acuicultura, la industria forestal, manufactura de alto valor (químico, farmacéutico y maquinaria) y servicios modernos (desarrollo de software, servicios de financiamiento, consulta legal e industrias creativas).

Cabe mencionar que en el foro también expusieron el embajador de Perú en EE.UU., Gustavo Meza-Cuadra; el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde; el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras; el Country Senior Partner de PwC y Amcham Board Member, Orlando Marchesi, y el director ejecutivo de JP Morgan, Diego Pereira.

Toque de campana

En horas de la mañana, el titular de ADEX, junto al ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras; el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, y directores del gremio, participaron en el tradicional toque de campana en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE).

Mañana martes 23 de mayo los integrantes de la delegación se reunirán con representantes de varios organismos como Help Perú, Cámara Peruano-Norteamericana y American Society Council of the America; y con funcionarios de la OCEX Nueva York.

También visitarán al alcalde de Nueva York, Eric Adams –gran promotor de la alimentación saludable en las escuelas–, a quien se le entregará una canasta con granos andinos y otros superfoods peruanos a fin de que pueda considerar como potenciales proveedores a las empresas y productores peruanos en su programa de compras públicas.

De forma complementaria, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú) y ADEX realizan ‘Las mujeres: misión comercial de confecciones en Nueva York’, del 22 al 25 de mayo, con la participación de 14 empresarias peruanas ligadas a la moda, líderes en empresas sostenibles de confecciones en algodón y alpaca, quienes explorarán nuevas oportunidades de negocio con importadores norteamericanos.

