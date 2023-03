La ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes, quien asumió al cargo el pasado 10 de diciembre, reveló que cuando ingresó a la gestión encontró más de 300 expedientes de proyectos de inversión acumulados en la Dirección de Gestión Ambiental Agraria (DGAA) a la espera de una opinión técnica ambiental vinculante del Midagri. Según supo gestion.pe, son 360 expedientes en total, de los cuales 300 son del rubro agrario y el resto, de otros sectores, incluyendo el minero.

La DGAA, como la norma indica, es la oficina que se encarga de evaluar y aprobar instrumentos de gestión ambiental de proyectos de inversión del sector agrario comprendidos en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), aunque también de minería, petróleo, gas, energía e industria. Básicamente, explica el especialista en agronegocios, Marco Vinelli, todos los proyectos de más de 20 hectáreas que involucren al sector agricultura, tiene que obtener la autorización de dicha dirección ambiental.

Milton Von Heese, exministro de Agricultura, agrega que también evalúan proyectos relacionados al cambio de uso de suelos. Un tema que genera controversia con grupos ambientalistas.

Por ejemplo, cuando una empresa minera busca habilitar una servidumbre en un área que puede tener ciertas restricciones para el Midagri puesto que -anota- la mayoría de suelos en el país han sido clasificados como suelo de actitud forestal “cuando a veces no hay ningún árbol”. Otro ejemplo, señala, es el permiso que se requiere para la producción de palma aceitera, aunque éstos se realizan, menciona, en áreas degradadas.

Según la ministra, la DGAA se estaría demorando en promedio tres meses para responder una opinión ténica vinculante, incluso cuando se trataba de proyectos públicos. “ Más de 1,000 opiniones eran para nuestro mismo sector ”, indicó durante una conferencia de prensa donde lanzó el programa Con Punche Perú Agro.

El objetivo del sector es ahora reducir los plazos de espera y agilizar los procesos de respuesta para lo cual destinarán S/ 2.5 millones exclusivamente a la dirección, con la finalidad de incrementar el personal y usar herramientas del gobierno digital. Lo mismo se aplicaría en la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y y el Serfor.

Con este presupuesto, se estima que en adelante se resuelvan otros 1,200 expedientes de inversiones en el sector agrario y 200 expedientes de inversión de otros sectores, lo que viabilizaría inversiones por S/ 9,000 millones, según pudo conocer este diario.

Von Hesse, no obstante, opina que el sector debe analizar las razones por las que los expendientes no estaban avanzando. Y es que primero, el gobierno del expresidente Pedro Castillo “no tenía intención clara de destrabar proyectos de inversión”, y, en segundo lugar, hay presión de grupos y ONG ambientales “radicales” que han denunciado permanentemente a funcionarios del ministerio por autorizar el cambio de uso de suelo en la cuenca amazónica. “Si bien es cierto que ha habido crímenes ambientales en el pasado, no es cierto que todas las intervenciones constituyan un crimen ambiental” sostiene.

Nuevo reglamento

Vinelli también agrega que para potenciar la dirección, que es clave para la ejecución de nuevos proyectos, los recursos no deben centrarse solo en mayor personal -”si es que no se mantiene el presupuesto el próximo año, será en vano”, menciona- sino, en la aplicación de tecnología para evaluar los planes de instrumentos de gestión ambiental, imágenes satelitáles, drones, entre otros.

De hecho, la dirección general ya habría puesto en marcha la actualización de su reglamento, pues su última actualización se dio en el 2012 y, en adelante, han salido diversas normas de gestión ambiental que tienen que incorporarse. Iniciaría su proceso de sociabilización los primeros días de marzo en el norte del país.