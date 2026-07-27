Financiera ProEmpresa S.A. dio a conocer sus resultados financieros correspondientes al cierre del segundo trimestre, evidenciando un desempeño favorable y solidez operativa. Al 30 de junio de 2026, la entidad logró destacar con un Retorno sobre el Patrimonio (ROE) del 17.12%, un indicador clave que refleja la eficiencia y la alta capacidad de generación de valor de la compañía en el actual entorno económico.

A continuación, el balance según sus cifras oficiales:

Activos Totales y Colocaciones: El total de activos ascendió a S/ 591 millones. Este volumen está respaldado principalmente por su Cartera de Créditos (neta de provisiones), que alcanzó los S/ 458 millones, impulsada por los créditos vigentes (S/ 451 millones).

El total de activos ascendió a S/ 591 millones. Este volumen está respaldado principalmente por su (neta de provisiones), que alcanzó los S/ 458 millones, impulsada por los créditos vigentes (S/ 451 millones). Confianza del Público: Las obligaciones con el público (depósitos) se situaron en S/ 495 millones, siendo los depósitos a plazo el componente de mayor peso (S/ 472 millones), lo que demuestra la sólida confianza de los ahorristas en la institución.

Las obligaciones con el público (depósitos) se situaron en S/ 495 millones, siendo los depósitos a plazo el componente de mayor peso (S/ 472 millones), lo que demuestra la sólida confianza de los ahorristas en la institución. Solidez Patrimonial y Rentabilidad: El patrimonio de la financiera se consolidó en S/ 77 millones. Como resultado de una eficiente gestión la entidad registró un resultado neto después de impuestos de S/ 6.5 millones durante el ejercicio.

Estos resultados semestrales subrayan la estrategia de Financiera ProEmpresa enfocada en el crecimiento sostenido y el manejo prudente del riesgo, consolidando su nuevo rumbo en el sector microfinanciero peruano.