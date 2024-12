“El 70% de los clientes tiende a perder dinero”, afirmó Quasar Elizundia, analista de mercado del bróker Pepperstone.

“La realidad es que hasta los mejores analistas o economistas van a cometer errores, no solo uno. Y eso es parte de saber manejar el riesgo. Las personas que van ingresando (a una plataforma de trading) y no saben dominar este tema de las inversiones, tienen sobreexposiciones y allí es donde desafortunadamente pierden”, sostuvo.

“La mayoría de gente (en el país) no conoce el mercado bursátil y entonces necesitan que los guíen (como en una sociedad agente de bolsa). Muy distinto es tener una plataforma donde muchas veces puedes terminar comprando algo que no es para ti”, afirmó Jorge Ramos, gerente general de BBVA Bolsa.

Apalancamiento

Elizundia vinculó este alto porcentaje de fracaso al riesgo implícito en los contratos por diferencias o CFD. Estos son instrumentos que usualmente ofrecen las plataformas de trading para invertir en distintos activos financieros, como materias primas o índices bursátiles.

“Los CFD son como contratos de futuros, pero que no expiran. Son más baratos, pero el tema es que tienen un apalancamiento (endeudamiento) considerablemente alto”, indicó.

En el supuesto de que el inversionista desea adquirir varias unidades de un activo por US$ 1,500, cuando se emplea un CFD, el bróker solicitará solo un porcentaje de ese monto para abrir la posición, por ejemplo, el 20% (US$ 300).

Si el precio del activo sube, el valor de la inversión puede incrementarse, por ejemplo, en US$ 1,000 (ganancia). Sin embargo, también se podría perder esa misma cantidad. Es decir, en el caso mostrado, se pierde mucho más de lo que costó abrir la posición (US$ 300).

“Estas personas (que invierten mediante CFD) tienen mayor exposición, y un movimiento de 1% (en el activo subyacente) puede significar el 100% de (el capital de) su cuenta”, dijo Elizundia.

El trader refirió, además, que el 30%, de personas que no pierde su capital en estos brókeres online son individuos que no necesariamente son los mejores analistas. Más bien, aseguró que su desempeño “tiene que ver con saber controlar el riesgo y no sobreespecular”.

“Las plataformas que no están vinculadas a una sociedad agente de bolsa lo que te ofrecen es Forex (monedas) y CFD, y a lo mucho los índices. Realmente casi no llegan a ofrecer acciones. Ofrecen productos de alta volatilidad”, comentó Jaime Aritio, gerente comercial de Renta 4 SAB Perú.

Asesoría

Otro aspecto de las plataformas de trading extranjeras que debe tomarse en cuenta es el nivel de orientación que brindan a sus clientes, pese a que pueden compartir información a través de cursos o videos en línea.

“Es más cercano hacerlo (una inversión) a través de un intermediario local porque puede accederse a una asesoría. En una plataforma extranjera (muchas veces) no hay con quién comunicarse”, señaló Jorge Ramos, de BBVA Bolsa.

“El acceso que tienen hoy los inversionistas (a través de las plataformas) ha ido muy rápido y no a la misma velocidad que la educación financiera. Es importante cerrar esa brecha para mantener a esos inversionistas en el sistema. En la medida que las personas usen estas plataformas y no tengan un conocimiento robusto de los activos que están comprando, puede suceder que terminen siendo aves de paso porque no tuvieron una buena experiencia”, advirtió el ejecutivo de una casa de bolsa que solicitó el anonimato.

“Tienes que acercar (al inversionista al mercado) a través de educación. Por más barato o fácil que sea (la plataforma), si esos clientes compran un producto barato, pero de mala calidad, no van a volver y vas a ver ingresos muy intermitentes. Finalmente, (los individuos) terminarían saliendo y regresando a depósitos a plazo que es lo que siempre han hecho”, enfatizó.

Menor costo

El menor costo, particularmente en comisiones, puede ser un aliciente para que inversionistas opten por plataformas de trading del extranjero. Sin embargo, Jorge Ramos, de BBVA Bolsa, recalca que se deben poner otras variables sobre la balanza.

“El precio no es lo más importante, sino que puedas hacer una inversión informada. El costo puede ser muy bajo, pero (la plataforma) no te está dando valor si al final estás operando de una manera incorrecta”, sostuvo el gerente.

Ramos acotó que la comisión se paga al bróker solo cuando se compra o vende el activo financiero, por lo que -aseguró- es más importante que el usuario realice una transacción que le genere ganancias.

El ejecutivo rescató también el aspecto tributario, pues las inversiones en activos financieros deben pagar solo un 5% de impuesto a la renta si la operación es a nivel local (en la Bolsa de Valores de Lima). Pero, si la fuente de ganancia es extranjera, debe pagar una tasa impositiva de 30%.

Según la BVL, seis casas de bolsa ofrecen plataformas en línea: Diviso, Credicorp Capital, Coril, Kallpa, Renta 4 y Seminario.

LEA TAMBIÉN: Mafias ahora amenazan a entidades financieras que prestan a comercios

Activos preferidos

Según Quasar Elizundia, analista de Pepperstone, los activos en los que más invierten los peruanos a través de plataformas de trading son el oro, dólar e índices del mercado estadounidense como el Nasdaq 100 y el S&P 500. “Son los (activos) más relevantes en el entorno global y adicionalmente son los más baratos de operar”, recalcó.

“En un entorno ya no tan optimista (como el actual), el inversionista empieza a ver a activos como el oro como un refugio ante un factor geopolítico que empieza a tener cada vez más importancia. En ese sentido, si antes hablábamos de empresas como Nvidia o Amazon (como las preferidas de los inversionistas), ahora lo hemos estado viendo por el lado de Buenaventura, a nivel local, o Barrick Gold a nivel global. Estas empresas se han visto beneficiadas por los precios elevados del oro”, sostuvo Jaime Aritio, de Renta 4 SAB.

Perfil

Los peruanos que invierten a través de plataformas online suelen ser en su mayoría más “agresivos” y con un horizonte de corto plazo, de acuerdo con Pepperstone. En tal sentido, el analista Quasar Elizundia, advirtió: “En este mercado hay mucha gente que vende humo, de aquí al Ferrari en una semana. Eso se lo venden a las personas que tienen menor capital, pero para que pudiera ser posible (el nivel de ganancia que prometen), tendría que especularse con un apalancamiento muy alto”.

SOBRE EL AUTOR Guillermo Westreicher Herrera Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

- Más de 8 millones de afiliados de AFP quedaron sin ahorros, ¿qué les espera?

- Apuestas online: usuarios podrán ver ganancias en su banco al instante

- Estos fondos cotizados rendirán más con el regreso de Trump a la Casa Blanca