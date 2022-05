Cuando uno recién busca iniciarse en un negocio de exportación, primero debe empezar con montos pequeños, para ir conociendo el mercado, y luego poco a poco empezar a crecer.

Asimismo, para ser exportador no necesariamente se tiene que ser el productor, sino que puedes ser el intermediario.

En ese escenario, una oportunidad interesante está en las agroexportaciones de las denominadas superfoods, por su alto valor nutricional, destaca César Laines, especialista en exportaciones.

Refiere que con un capital de US$ 1,000 se podría exportar harina de lúcuma, harina de maca, polvo de jengibre, entre otros.

“Hay empresas que te venden el producto terminado y tu solo lo tienes meter en caja y exportar”, subraya Laines, director del programa Perú Exporta TV.

Agrega que otras posibilidades están con los frutos secos, joyería de plata, turrones, prendas de vestir y de alpaca.

Para inversiones mayores, hasta por US$ 5,000, el especialista recomienda evaluar la posibilidad de exportar deshidratados de frutas como mangos, pitahayas o fresas, anotó.

Respecto a cómo encontrar compradores, Laines refiere que se debe empezar con familiares, amigos y conocidos en el exterior, y luego poco a poco ir creciendo. Para ello será importante la promoción vía redes sociales.

“Se debe generar la confianza digital, con redes sociales, para que el público te conozca”, remarcó.

Sobre la rentabilidad que ofrece el mercado de expportaciones, ello dependerá del tipo de producto.

“Mucha gente piensa que tiene que recuperar todo en el primer embarque, pero con las exportaciones no te vas a hacer millonario en los primeros embarques, pero sí vas a abrir nuevos nichos de mercado. Las utilidades normalmente rondan entre el 20% a 40%, pues no se puede cargar mucho al producto, sino no te lo van a comprar”, anotó.

Y en la parte tributaria, Laines recuerda que se cuentan con dos beneficios, la recuperación del IGV y el drawback, que consiste en la devolución del 3% del valor exportado, en caso el producto cuente con un insumo importado.

“Por ejemplo, si voy a exportar una camisa y el botón es importado de la India; digamos que enviaste US$ 10,000 en camisas, Sunat te devolverá el 3%, es decir, recibirás US$ 300″, anotó.