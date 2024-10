El miércoles, el jefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Sergio Espinosa, manifestó que la semana entrante se publicará el proyecto de resolución que confiere el carácter de opcional a la contratación del referido seguro al momento en que se obtiene un crédito del sistema financiero.

Una vez que esta propuesta se plasme en norma, solo será obligatorio adquirir el seguro en los créditos hipotecarios.

El seguro de desgravamen cubre el pago de la deuda contraída con una entidad del sistema financiero, en caso de fallecimiento o invalidez total y permanente. De esta forma, los herederos del asegurado se liberarán de la obligación de pago del crédito.

Hoy, tal póliza es obligatoria para todos los préstamos que toman las personas, como los de consumo, tarjetas, de libre disponibilidad, vehiculares, los que se descuentan de planilla, estudiantiles, etc. Lo es también para los créditos a micro, pequeña y mediana empresa que se conceden a nombre de una persona natural, precisó el gerente de división de estrategia y finanzas de Financiera Confianza, Víctor Blas.

Ahorristas

El superintendente Sergio Espinoza argumentó: “Por naturaleza, un crédito hipotecario es de larga duración, en ese caso, el seguro de desgravamen tiene todo el sentido y es una práctica correcta, coherente y responsable. Porque cuando la entidad otorga un préstamo es con dinero de los ahorristas, hay que cautelar ese dinero. Pero cuando son créditos de consumo revolvente, donde el riesgo es bien acotado, tiene que haber la posibilidad de que el cliente escoja si quiere un seguro o no”.

Sin embargo, reconoció una posible implicancia de la medida: “Seguramente eso se traduzca en que cuando no haya seguro la tasa de interés sea un poco mayor, es una reacción natural porque el banco está menos cubierto”.

Precisamente, entidades financieras y consultoras consideran que la consecuencia más notoria de la nueva disposición será la elevación de las tasas de interés de los créditos.

“Hay que entender que el seguro de desgravamen cubre la vida del titular del crédito. Si el seguro deja de ser obligatorio y se convierte en opcional, el riesgo al que se expondrá la entidad financiera es mayor; entonces se traducirá en tasas de interés más elevadas. Será inmediato y lo va a sufrir el cliente”, afirma el gerente de Financiera Confianza.

En neto, el deudor terminará perdiendo pues el gasto adicional en que incurrirá al subirle la tasa de interés el banco o entidad financiera, será mayor que lo que se ahorre al no ser obligatorio contratar el seguro de desgravamen, sostiene.

Primas

El año pasado, las primas de dicho seguro ascendieron a S/ 2,200 millones, según datos de la SBS, por lo que esa sería la magnitud del alivio inicial para los deudores, aunque luego se tendría que restar el costo del incremento de las tasas de interés al que hace referencia Blas.

“Las entidades financieras van a reajustar su pricing y subirán su tasa de interés porque el riesgo no será cubierto ante la falta del seguro de desgravamen. El impacto será inmediato”, añade.

“Hacerlo voluntario es como no poner el seguro porque el cliente difícilmente lo va a tomar. Quien pierde si el deudor fallece es la entidad financiera porque no podrá cobrar la deuda. El cliente no tendría incentivo para cubrirse”, indica, por su lado, el gerente central de negocios de Caja Cusco, Walter Rojas.

“La reacción de las entidades dependerá de sus políticas: algunas podrán elevar la tasa del crédito entre uno o dos puntos”, detalla y agrega que la competencia no dejará que suban mucho las tasas de interés.

A su vez, el financial services office partner de EY Perú, Numa Arellano, prevé que si el cliente no acepta el seguro de desgravamen, probablemente las instituciones financieras reduzcan el tamaño del crédito que solicita.

Además, las entidades prestamistas fortalecerían su gestión de riesgo y el proceso de evaluación crediticia de los clientes. Desde el punto de vista de los usuarios, el ejecutivo de EY considera que la medida es positiva y los “empodera”, pues le da la posibilidad de elegir si contrata o no la póliza en cuestión.

El costo del referido seguro varía en un rango de 0.10% a 0.50% del capital de la deuda pendiente de pago, según Comparabien.

Blas estima que al menos el 50% de los deudores del sistema financiero –o más de 3.5 millones– son recurrentes, por lo que recaería en ellos principalmente el efecto de la medida de la SBS.

Errores vinculados a reclamos

Martín Naranjo, presidente de Asbanc, dijo, en torno a los cambios planteados al seguro de desgravamen que “tenemos que ver la prepublicación de la norma para una opinión más precisa”.

Asimismo, se refirió a las afirmaciones del superintendente Sergio Espinosa, quien indicó que las multas aplicadas a entidades bancarias en ocasiones pueden no ser disuasivas. “Al ser una multa mínima, la incorporan a la ganancia que obtienen de algo que no deberían haber hecho”, dijo el jefe de la SBS. Sobre ello, Naranjo señaló: “Hay errores típicamente vinculados a reclamos. Eso (el costo por eventuales multas) no es que esté presupuestado (por los bancos)”.

