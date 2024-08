Durante el primer semestre de este año, la banca múltiple registró utilidades por S/ 4,405.27 millones, según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Ello representó una caída de 16.71% con respecto al mismo periodo del 2023.

“Los resultados de los bancos a junio están empezando a reflejar la desaceleración económica que venimos viviendo en los últimos años, o (por decirlo de otra manera), la poca recuperación de la economía con respecto a la caída que produjo la pandemia”, sostuvo Enrique Castellanos, profesor de la Universidad del Pacífico (UP).

Si ingresamos al balance de ganancias y pérdidas, las provisiones para créditos directos aumentaron en 43.23%. Así, pasaron de S/ 4,273.37 millones a S/ 6,120.81 millones si comparamos enero-junio 2024 con el mismo periodo del año pasado.

Lo anterior está relacionado con el mayor índice de morosidad, lo que obliga a las entidades financieras a aumentar sus provisiones por los préstamos que no podrán recuperar.

Utilidades de los bancos

Según la SBS, la morosidad de la banca se situó en 4.42% a junio del 2024, mientras que en el mismo mes del 2023 el ratio era de 4.07%. Es decir, se ha observado un deterioro en el último año.

Yang Chang, catedrático de finanzas de la Universidad de Piura (UDEP), precisó que las mayores provisiones se deben a créditos entregados en el 2023 que recién comienzan a presentar problemas de cobranza. Entonces, tienen que ser castigados en los balances.

“La cosecha del año pasado la estamos viendo ahora. Los problemas de junio 2024 son problemas engendrados en el último trimestre del año pasado”, apuntó.

Analizando en detalle por segmentos, tanto Castellanos como Chang coincidieron en que aquellos que han arrastrado más la morosidad son los préstamos a pequeña y mediana empresa, así como los créditos de consumo y las tarjetas de crédito.

“El sector financiero está reflejando la recesión económica y la poca capacidad que tienen las empresas de seguir siendo rentables. Después de la pandemia, en general, todas las compañías se lanzaron a dar tarjetas de crédito y préstamos, porque venía la reactivación económica. Desafortunadamente, en Perú esa recuperación ha sido muchísimo más moderada de lo que esperábamos”, enfatizó Castellanos de la UP.

Comparación con el 2023

Los datos del 2024 revelan un deterioro con respecto al cierre del 2023. Ese año se redujeron las ganancias, pero en menor magnitud, solo 8.8% frente a diciembre de 2022.

“Los bancos han pintado bonito los números para el 2023 y han transferido el problema para el 2024. Eso es porque ya sabíamos que el año pasado la economía no venía bien”, sostuvo Yang Chang.

En la misma línea, Castellanos explicó que las entidades financieras cuentan con distintas formas de “encaletar las cifras”. Así, una de las medidas que toman es que, cuando se cumplen 90 días de retraso, se vende esa cartera morosa a una entidad de cobranza y el banco la elimina de su propio balance. En consecuencia, mejora el ratio de morosidad.

“A los clientes que están en problemas les llaman y les dicen que van a refinanciarles. Entonces, ya no están morosos, sino refinanciados, pero son préstamos de dudosa recuperación. Hay un montón de cosas que hacen (los bancos) para mostrar la mejor cara. Si a pesar de eso han bajado las utilidades, claramente es que han llegado a un momento en el que no pueden hacer maravillas”, remarcó el profesor de la UP.

Proactividad

Si la economía del país reduce hoy su ritmo de crecimiento, es predecible que tres o seis meses después se observe un impacto en la calidad de la cartera de las entidades financieras. Por lo tanto, se necesitaría más proactividad por parte de la SBS en el ejercicio de sus funciones para evitar problemas en el sistema, remarcó Yang Chang, docente de la UDEP. “Si ya estás viendo que el PBI se cae, tienes que llevar a que tus supervisados reduzcan la tasa de colocación de créditos y sean más conservadores”, sugirió.

Datos

4.7%

Subieron los ingresos financieros a junio 2024, menor al crecimiento a marzo 2024 (8.2%)

2

De las 17 entidades registradas en el sistema de banca múltiple registraron pérdidas a junio 2024.

