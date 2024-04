Luego de que el pasado 25 de marzo la Comisión de Economía del Congreso aprobó un proyecto de ley que dispone la posibilidad de que los afiliados a las AFP, sin restricciones, retiren hasta 4 UIT de sus fondos de pensiones, ahora está pendiente el debate y votación de esta iniciativa legislativa en el pleno del Congreso.

Al respecto, hoy se realizó una Junta de Portavoces de las bancadas del Congreso, para definir los temas en agenda para la sesión del pleno de este jueves 4 de abril.

En la Junta de Portavoces se puso a votación la posibilidad de que el proyecto de retiro de fondos de las AFP quede exonerado de diversos trámites, para que sea agendado directamente en la sesión del pleno de este jueves 4 de abril.

No obstante, esta propuesta no alcanzó los votos suficientes, indicó Jorge Montoya, vocero de la bancada de Renovación Popular. “Se pedía la exoneración (de trámites), pero no se aprobó, no se llegó a los votos”, señaló el congresista en Canal N.

Tras ese resultado, el proyecto de ley del retiro de fondos de AFP seguirá el trámite normal y podría ser agendado para una posterior sesión del pleno, lo cual ocurriría en dos semanas, estimó Jorge Montoya.

Por otro lado, en la Junta de Portavoces se acordó que a partir del jueves 4 los congresistas asistirán al 100% de manera presencial a las sesiones plenarias.

El dato. Este miércoles 3 de abril se realizará otra sesión del pleno del Congreso pero tendrá como única agenda el voto de confianza al Premier.

