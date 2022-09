Si bien, por estos días el dólar retrocedió más en Perú respecto a México, Chile y Colombia (ver nota) el mercado de divisas se ve influenciado por acontecimientosde la política , así como por medidas económicas. Así, impacta en el tipo de cambio el desempleo, la deuda o la inflación son factores importantes, pero también las elecciones, guerra, pandemia y otros efectos menores.

No obstante, estudios realizados por Rextie determinan que, en promedio una empresa puede ahorrar hasta S/ 70 por cada US$ 1,000 cambiados en comparación con los bancos.

Por ejemplo, si una empresa cambiará US$ 10,000 al mes, podría ahorrar hasta S/ 7,000 utilizando plataformas online.

Los que más compran dólares

Es estudio “Perfil del consumidor peruano 2022″ de Rextie reveló que dentro del top cinco de ciudades con mayor volumen de transacciones de cambio de divisas están: Lima, seguido por Lambayeque, Arequipa, Callao y Puno.

Elí Casaverde, head of trading de Rextie, mencionó que el monto de las operaciones con personas está en un rango de US$ 1,500 a US$ 3,000. En el caso de empresas, se vienen negociando importes que van desde los US$ 34,000 a los US$ 45,000. “Mientras que los que gestiona el servicio Rextie Business oscilan entre los US$ 70,000 a los US$ 90,000″.

Según precisó a gestion.pe, que hace cinco años el rango para personas era entre US$ 1,000 a US$ 2,000, “durante pandemia se vio una variación del monto a US$ 3,000 a US$ 4,000 y durante el presente año el ticket va desde US$ 1,500 hasta US$ 3,000″.

Asimismo, detalló que en el caso de Lima y Callao son más compradores de dólares; mientras que en Lambayeque la operativa mixta, es decir compra y vende dólares.

Por su parte, en Arequipa y Puno son más vendedores de dólares.

¿Para qué compran y venden dólares?

El estudio reveló además que el 27% de peruanos realiza operaciones de tipo de cambio para pagar tarjetas de crédito; el 25% para ahorrar; el 22% para pagar servicios; el 11% para adquirir indumentarias y/o artículos; el 6% para viajar; el 5% para pagar deudas en dólares y el 4% restante para realizar negocios e inversiones.

Finalmente, se resalta que los cinco temas en los que más están enfocados los peruanos son: finanzas personales (30%), actualidad (25%), deportes (23%), emprendimiento (15%), ocio y entretenimiento (7%).