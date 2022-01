Los emprendimientos de tecnología financiera, como casas de cambio, empresas de crédito y billeteras digitales continuarán expandiéndose en el país.

“Terminaremos con más de 200 fintech este año; se observa una tendencia global de cooperación entre tecnología blockchain e innovación financiera que, sin duda, impulsará este ecosistema en el país”, dijo a Gestión Javier Salinas, director de Emprende UP.

La reciente autorización de financiamiento participativo (crowdfunding), la propuesta del MEF para promover el ingreso de bancos sin oficinas físicas y el trabajo del regulador en un proyecto sobre open banking acelerarán el ritmo de creación de fintech, argumentó.

Hábito

Al cierre del 2021, había 171 fintech en el pais, por encima de las 151 del año previo, según datos de Equifax.

Asimismo, el mayor acceso a Internet en los hogares y equipos telefónicos aumentan sustancialmente el hábito de uso y nivel de confianza en soluciones digitales para operaciones financieras, mencionó Karen Montjoy, coordinadora de emprendimiento e innovación de la Incubadora de Negocios de Universidad Esan.

Salinas sostuvo que en el 2022 un tercio de las fintech serán del extranjero, superando el 10% de participación que tenían hace un año, pues el marco regulatorio peruano confiere mayor atractivo al mercado local.

“Hay espacio incluso para duplicar el número de actores (fintech); aún se pueden encontrar nichos de negocio con cierto nivel de especialización”, acotó.

Estimó que el crowdfunding superaría el aporte de los inversionistas ángeles a las fintech en el 2022, quienes venían liderando, junto con el capital semilla, las fuentes de recursos.

Bancos 100% digitales

A su vez, Montjoy refirió que está aumentando la inversión extranjera en fintech peruanas, especialmente mediante Venture Capital, fondos de inversión y corporaciones.

Los especialistas coinciden en que el fondo de capital para emprendimientos innovadores, administrado por Cofide, sería otro canal de recursos importante para las fintech y empezaría a invertir desde el segundo semestre.

Además, Salinas prevé que más bancos 100% digitales llegarían al país y se formarían localmente una vez se elimine la obligación de una agencia presencial. A la fecha solo opera uno en el país.

Crecerá también la demanda por fintech de gestión financiera empresarial y personal, y de plataformas vinculadas a criptomonedas, que tienen aceptación favorable entre los usuarios, dijo Montjoy.

Capital

En cuanto al capital inicial para la creación de una fintech, Salinas resaltó que el monto se redujo significativamente, pues la tecnología a usar en las distintas plataformas está casi implementada.

“Ahora se necesitan entre US$ 50,000 y US$ 500,000 para formar una fintech, dependiendo del rubro, a diferencia de hace tres años, cuando dicha inversión inicial se multiplicaba por 10; el cobro actualmente es por usuarios y no por el soporte”, detalló.

Perfil. El 55% de fundadores de fintech son hombres y el 45% restante, mujeres. La mayoría de los CEO tiene experiencia en el sistema financiero, y si no la poseen se asocian con personas de dicho rubro para una mejor gestión del negocio, dijo Karen Montjoy. Además, el 70% de las fintech opera en varias regiones del país y 26% de las que han nacido en Perú se internacionalizaron o están en trámites para hacerlo.

Eliminarán barreras para las fintech

Hoy, un tipo de fintech, el crowdfundig, tiene un marco legal establecido por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

A fines del año pasado, como parte de las medidas del Gobierno para desarrollar el sistema financiero, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) indicó que buscará que las fintech ingresen al sistema financiero para elevar la competencia con la banca.

En esa línea, eliminará las barreras para que entidades financieras 100% digitales puedan operar. En la actualidad, para darles autorización, se requiere que tengan al menos una oficina, condición que se dejaría de lado.